Publié par JEAN-LUC D le 04 avril 2023 à 22:37

Le PSG aurait officiellement lancé la succession de Christophe Galtier. Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi étudieraient plusieurs profils pour le poste.

Nommé en juillet passé en remplacement de Mauricio Pochettino, Christophe Galtier ne fera pas long feu sur le banc du Paris Saint-Germain. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2024, le technicien marseillais devrait céder sa place à un autre coach dès la fin de la saison en cours. D’après les dernières indiscrétions reçues par RMC Sport, après l'élimination en huitième de finale de la Ligue des Champions et huit défaites en dix-huit matches depuis le début de l’année civile 2023, la direction du club de la capitale aurait pris la résolution de ne pas garder le Marseillais de 56 ans et travaillerait déjà à son remplacement. En interne, un nom ferait l’unanimité pour le poste, mais d’autres candidats seraient aussi dans les plans de Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi.

PSG Mercato : Le Paris SG vise du lourd pour l’après-Galtier

En effet, RMC Sport assure que le grand rêve du Paris Saint-Germain demeure Zinédine Zidane pour le poste d’entraîneur. Mais le dossier s'annonce compliqué puisque le Champion du monde 2022 serait la priorité du Real Madrid pour remplacer Carlo Ancelotti. Fraîchement débarqué du Bayern Munich, Julian Nagelsmann ferait aussi office de candidat sérieux pour la succession de Christophe Galtier, mais la capacité du technicien allemand « à gérer un vestiaire comme celui du club de la capitale interroge », rapporte le média francilien.

Toujours selon la même source, Antonio Conte (libre), José Mourinho (AS Rome) et Luis Enrique (libre) seraient aussi sur les tablettes des décideurs parisiens. Également évoqué depuis quelques semaines, Thiago Motta serait finalement en train de négocier une prolongation avec le président de Bologne, Joey Saputo.

Toutefois, Christophe Galtier pourrait être limogé avant la fin de la saison si la spirale de défaites continue lors des deux prochains matches contre l’OGC Nice et le RC Lens. En d’autres termes, si le titre de Champion est menacé, l’ancien coach du LOSC ne fera même pas un an sur le banc du PSG. Mais en interne, on avertit déjà concernant ce dossier : « la situation financière est compliquée. Une décision irréfléchie ferait perdre de l’argent supplémentaire au club. »