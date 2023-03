Publié par JEAN-LUC D le 26 mars 2023 à 16:58

Alors que Christophe Galtier ne devrait pas poursuivre sur le banc du PSG, l’émir du Qatar aurait chargé Nicolas Sarkozy de convaincre Zinédine Zidane.

Sauf énorme revirement, Christophe Galtier ne devrait pas être l’entraîneur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Nommé en juillet dernier en remplacement de Mauricio Pochettino, le technicien marseillais va faire les frais des éliminations précoces des Rouge et Bleu en Coupe de France et en Ligue des Champions.

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, l’ancien coach emblématique de l’AS Saint-Étienne devra céder sa place à un autre entraîneur au terme de la saison en cours. À la recherche d’un nouveau technicien pour la saison prochaine, les dirigeants parisiens n’auraient pas abandonné Zinédine Zidane. L’émir du Qatar, propriétaire du club de la capitale française, aurait personnellement pris ce dossier en main.

PSG Mercato : Zinédine Zidane sur le banc du Paris SG ?

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, les décideurs qataris du Paris Saint-Germain envisageraient très sérieusement de repasser à l’attaque l’été prochain pour Zinédine Zidane. Le Real Madrid, qui pourrait se séparer de Carlo Ancelotti, serait également enclin à offrir un troisième mandat à Zidane. Conscient de cette menace madrilène, l’émir du Qatar aurait demandé à Nicolas Sarkozy de convaincre Zidane.

Proche du Qatar et grand fan du Paris SG, l'ancien président de la République de France ferait ainsi tout son possible pour convaincre le Champion du monde 1998 de venir prendre la relève de Christophe Galtier sur le banc des Rouge et Bleu, à en croire Media Foot, qui assure que les efforts de l’homme politique de 68 ans pourraient payer.