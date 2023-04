Publié par Timothée Jean le 04 avril 2023 à 23:37

Quelques jours avant le déplacement de l’ OM à Lorient, la Ligue de football professionnel (LFP) a désigné l’arbitre de la rencontre.

L’Olympique de Marseille est toujours engagé dans la course à la Ligue des champions. Mais les Marseillais se retrouvent en mauvaise posture. Et pour cause, l’ OM a été tenu en échec sur sa pelouse par Montpellier (1-1) vendredi dernier, ce qui a profité au RC Lens, vainqueur du Stade Rennais (0-1) de revenir la 2e place du classement grâce à la différence de buts.

Désormais 3e de Ligue 1, l'Olympique de Marseille n’a plus le droit à l’erreur. Les Phocéens devront enchainer des victoires dans ce sprint final dans l’optique de revenir à la 2e place du podium, synonyme de qualification directe pour la prochaine Ligue des champions. Même si le titre est encore jouable à 9 journées de la fin de saison, les Phocéens tenteront d’abord d’atteindre cet objectif afin de sauver leur saison.

Pour accomplir cette mission, l’ OM devra vite renouer avec la victoire au plus vite. Les hommes devront donc impérativement aller chercher la gagne dimanche prochain sur la pelouse du FC Lorient. Et pour cette rencontre comptant pour la 30e journée du championnat, la LFP a pris une première décision forte.

Lorient-OM : Willy Delajod sera l’arbitre de la rencontre

L’instance a en effet décidé de faire confiance à Willy Delajod qui sera au sifflet du choc entre le FC Lorient et l’OM prévu dimanche à partir de 20h45 au stade du Moustoir. Il sera assisté apr Mikaël Berchebru et Huseyin Ocak sur la touche, de Mehdi Mokhtari en 4e arbitre ainsi que d'Alexandre Castro et Mehdi Rahmouni à la VAR.

À noter que Willy Delajod a croisé à plusieurs reprises le chemin des Phocéens cette saison. Il avait dirigé le déplacement de l’ OM à Auxerre (0-2) en septembre dernier, la réception d'Ajaccio (1-2) au stade Vélodrome et la victoire face à Nantes (0-2) en février dernier.