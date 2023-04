Publié par Enzo Vidy le 04 avril 2023 à 12:50

Arrivé cet hiver à l'AC Ajaccio après une fin d'aventure mouvementée à Brest, Youcef Belaïli pourrait déjà quitter l'ACA dans les prochaines heures.

Le passage de Youcef Belaïli dans le championnat de France est une énigme impossible à résoudre. Le 31 janvier 2022, le joueur algérien s'engage au Stade Brestois, et après seulement 8 mois passés en Bretagne, ce dernier demande au SB29 de résilier son contrat, le 29 septembre 2022. Des problèmes extra-sportifs sont évoqués à plusieurs reprises pour expliquer cette rupture brutale entre les deux parties.

Un départ bien loin de la France est alors envisagé par Youcef Belaïli, mais contre toute attente, il décide de prendre la direction d'Ajaccio le 12 octobre dernier, et de parapher un contrat allant jusqu'à la fin de la saison. Si beaucoup de doutes sont présents chez les supporters corses, Youcef Belaïli se montre rapidement décisif. En 16 matches de championnat, il comptabilise un total de 6 buts et 3 passes décisives délivrées. Mais depuis plusieurs heures, l'attaquant algérien fait encore beaucoup parler de lui, et est en passe de faire un bien mauvais coup à l'AC Ajaccio.

AC Ajaccio Mercato : Youcef Belaïli ne donne plus de nouvelles à l'ACA

D'après les informations révélées par L'Équipe,Youcef Belaïli ne donne plus aucune nouvelles à l'AC Ajaccio. Convoqué pour le dernier rassemblement de l'Algérie par Djamel Belmadi, l'attaquant des Fennecs n'est toujours pas rentré en Corse, comme l'indique le quotidien sportif.

Toujours selon la source, Youcef Belaïli serait actuellement touché aux adducteurs, et ce dernier aurait pris la décision de se soigner dans sa ville natal, à Oran, d'après certains médias algériens. Une nouvelle péripétie pour un joueur qui a toujours été considéré comme imprévisible dans sa vie. Après le Stade Brestois, l'AC Ajaccio va t-il à son tour en faire les frais ? Cela y ressemble fortement en tout cas.