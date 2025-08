Mercato : Newcastle refuse 138 M€ pour Isak, Liverpool furieux, Manchester prêt à surenchérir !

Champion d’Angleterre, Liverpool veut profiter de ce mercato estival pour consolider son effectif. Alexander Isak, sa cible privilégiée de ce marché des transferts, ne viendra pas après un refus sec de Newcastle United de le céder, en tout cas aux conditions proposées par les Reds. Ce dossier embrase la planète foot à quelques jours de la reprise des différents championnats.

Mercato : Alexander Isak, pourquoi Newcastle a jeté l’offre record de Liverpool à la poubelle

Alexander Isak plaît à Liverpool et les Reds sont allés au-delà des mots. Ils ont envoyé à Newcastle une proposition de 138 millions d’euros pour boucler son transfert. Mais du côté des Magpies, l’affaire s’est vite réglée par un refus sec de cette proposition. Si Liverpool pensait conclure à ce montant qui permet à Newcastle de réaliser une belle plus-value, Alexander Isak n’ayant été acheté qu’à 60 millions d’euros, sa performance dès sa première saison a clairement changé la donne. Pour Liverpool, un tel joueur n’est pas à vendre même si l’intéressé cherche à quitter le club et qu’il s’est pour ce faire réfugié sur les installations de son ancien club, la Real Sociedad, pour préparer sa saison.

Newcastle voit en Isak sa principale force offensive pour la saison à venir, raison de son refus immédiat. Sauf que pour se marier, il faut être deux. Avec la volonté tout aussi ferme d’Alexander Isak de faire sa valise, tout semble indiquer que cette bataille est perdue d’avance pour le club. Même si le joueur est sous contrat jusqu’en juin 2028, les Magpies ne peuvent retenir dans leurs rangs un joueur qui n’a pas envie d’y rester.

Un autre club entre en scène pour Isak

Et si le problème était le montant de l’offre, Liverpool ne compte pas lâcher l’affaire puisqu’il serait en train de préparer une nouvelle proposition. Et celle-ci ne devrait pas tarder à arriver sur la table de Yasir Al-Rumayyan. L’empressement de Liverpool s’explique en réalité, selon Florian Plettenberg, par une offre de plus de 171 millions d’euros de Manchester United attendue pour Isak. La bataille lancée pour le transfert du buteur suédois de 25 ans pourrait devenir le plus important dossier de ce mercato.