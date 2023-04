Publié par Enzo Vidy le 05 avril 2023 à 15:25

Alors que le RC Lens reçoit Strasbourg vendredi soir à Bollaert, Franck Haise a annoncé le forfait d'un défenseur du RCL.

Le RC Lens a l'occasion de mettre un sérieux coup de pression sur le PSG vendredi soir. Les hommes de Franck Haise accueillent le RC Strasbourg à Bollaert, et peuvent revenir à 3 points des Parisiens, huit jours avant le choc entre les deux équipes au Parc des Princes. Solides depuis plusieurs semaines, les Sang et Or restent sur une belle victoire à Rennes samedi dernier, et ont clairement prouvé qu'il fallait compter sur eux pour la fin de saison.

Toutefois, Franck Haise veut rester prudent et souhaite se concentrer uniquement sur le match face à Strasbourg, comme il l'a déclaré en conférence de presse ce mercredi. "Il y a un mois et demi après la défaite face à Lyon, on me disait qu'on avait perdu notre élan. Aujourd'hui on me parle du titre. Moi ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est le match à Strasbourg, et on ne va tirer aucun plan sur la comète. Nous on ne parle pas de ça, on ne s'en occupe pas vraiment. On a des objectifs élevés mais on vit le moment présent."

En ce qui concerne la rencontre de vendredi soir contre Strasbourg, un élément défensif du RC Lens a été contraint de déclarer forfait, à deux jours du coup d'envoi.

RC Lens : Julien Le Cardinal absent pour la réception de Strasbourg

Premier coup dur pour le RC Lens à l'approche de la réception du RC Strasbourg vendredi soir. D'après les dires de Franck Haise en conférence de presse, Julien Le Cardinal ne pourra pas être présent à Bollaert. "Il a travaillé en individuel cette semaine. Il n’est pas à 100 %, il ne sera pas dans le groupe."

Le piston droit du RCL, recruté au Paris FC en novembre dernier, souffre d'une tendinite au tendon rotulien, et était déjà absent le week-end dernier lors de la victoire du RC Lens face au Stade Rennais (1-0).