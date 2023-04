Publié par Enzo Vidy le 04 avril 2023 à 14:29

À l'approche du prochain mercato estival qui s'annonce mouvementé au RC Lens, un milieu de terrain quitte définitivement le RCL.

La saison n'est pas encore terminée, mais les dirigeants du RC Lens travaillent déjà sur le prochain mercato. Avec une participation en Coupe d'Europe qui se dessine, le RCL aura besoin d'un effectif compétitif pour pouvoir espérer réaliser un parcours prestigieux en Ligue Europa, ou peut-être même en Ligue des Champions en fonction du classement final.

L'hiver dernier, le RC Lens a déjà bouclé bon nombre de prolongation au sein de son effectif, dans le but d'éviter de voir des tauliers quitter le club gratuitement en fin de saison. Parmi eux, on retrouve Jonathan Gradit, Florian Sotoca, Salis Abdul Samed ou encore Facundo Medina, des éléments indispensables au schéma de jeu lensois. Un cadre de Franck Haise, Kevin Danso, est quant à lui déjà courtisé pour l'été prochain, où des clubs italiens, espagnols et anglais surveillent de près sa situation. Et ce mardi, le départ d'un milieu de terrain a été acté au RC Lens.

RC Lens Mercato : Tom Ducrocq s'engage avec le SC Bastia

Prêté depuis trois saisons au SC Bastia, le milieu du RC Lens, Tom Ducrocq, s'engage officiellement avec le club corse. En effet, une annonce a été faite sur le compte Twitter du pensionnaire de Ligue 2, où il est indiqué que le jeune joueur de 23 ans sera définitivement bastiais. Les dirigeants du SC Bastia ont levé l'option d'achat, permettant à Tom Ducrocq de s'engager pour deux saisons supplémentaires avec le club corse.

Sous le maillot bastiais, le joueur formé à Lens réalise une saison formidable, et comptabilise un total de 25 apparitions en championnat. À 5 points de la deuxième place du classement de Ligue 2, le SC Bastia est toujours en course pour la montée, et il n'est pas impossible de voir Tom Ducrocq fouler la pelouse de Bollaert la saison prochaine avec le club corse en Ligue 1.