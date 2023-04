Publié par Enzo Vidy le 05 avril 2023 à 16:09

Alors que l'avenir de Christophe Galtier est de plus en plus menacé, le PSG étudierait actuellement la piste menant à Julian Nagelsmann.

Les choses commencent sérieusement à s'accélérer au PSG ces dernières heures. Si Christophe Galtier ne semblait pas vraiment en danger à l'issue de la nouvelle défaite parisienne dimanche soir au Parc des Princes face à l'OL (1-0), il n'est pas impossible que l'ancien coach du LOSC ne finisse pas la saison sur le banc du Paris SG.

Face à l'urgence de la situation, et plus précisement du titre de champion de France qui pourrait filer entre les doigts du PSG, les dirigeants voulaient dans un premier temps laisser passer les deux prochains matchs face à Nice et Lens, avant de prendre une quelconque décision sur le sort de Christophe Galtier. En effet, le club de la capitale ne cesse de répéter que changer d'entraîneur en cours de saison n'est pas dans ses habitudes, et affirme qu'il veut prendre le temps de bien analyser la situation.

Mais ce mercredi, les dernières tendances évoquent un possible licenciement bien plus rapide que prévu pour l'entraîneur parisien, avec une piste d'ores et déjà étudiée par la direction dans le but de remplacer Christophe Galtier.

PSG Mercato : Le Paris SG travaille sur la piste Julian Nagelsmann

Si l'on en croit les dernières informations du journaliste, Abdellah Boulma, Chistophe Galtier pourrait vivre actuellement ses dernières heures sur le banc parisien. De plus, le PSG travaillerait sur la piste menant à Julian Nagelsmann, récemment remercié par le Bayern Munich. L'entraîneur allemand, bourreau du Paris SG en huitième de finale de la Ligue des Champions, a déjà été contacté une première fois par la direction parisienne.

Toutefois, le PSG n'est pas seul sur le dossier Julian Nagelsmann, Chelsea est également à l'affût pour faire venir l'entraîneur allemand sur le banc de Stamford Bridge, après avoir récemment limogé Graham Potter. Quoi qu'il en soit, le dossier Christophe Galtier, qui agite le Paris SG depuis plusieurs semaines, pourrait être reglé dans les prochains jours.