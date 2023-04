Publié par Timothée Jean le 06 avril 2023 à 12:13

Prêté par Manchester United, Eric Bailly peine à s’imposer au sein de la défense de l’ OM. Et sa situation se complique de plus en plus.

L’aventure d’Eric Bailly à l’ OM est loin d’être un long fleuve tranquille. Depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille, l’international ivoirien n’est toujours pas parvenu à s’imposer au sein de l’effectif phocéen. Et bien qu’il soit libéré des blessures qui ont miné son rythme ces derniers mois, le défenseur central n’a pas vraiment le droit à plus de temps de jeu à l' OM.

Sa longue suspension de 7 matchs suite à son vilain geste en Coupe de France face à Hyères n’a pas amélioré sa situation. Aligné lors du Classico perdu face au PSG (0-3), le joueur de 28 ans est totalement passé à côté de son match. Il semblait dépassé par les attaquants parisiens, en affichant de nombreuses lacunes sur les séquences défensives. Et depuis cette prestation catastrophique, l’ancien défenseur de Manchester United est sorti du onze de départ d’Igor Tudor.

OM Mercato : Eric Bailly condamné au banc de touche à Marseille

Eric Bailly doit à présent se contenter de bout de matchs en cette fin de saison. Une situation inquiétante qui ne devrait pas s’améliorer dans les semaines à venir. Dans son édition du jour, La Provence révèle en effet que le footballeur ivoirien a complètement perdu la confiance de l’entraîneur de l’ OM. Déçu de sa fragilité physique et de sa passivité défensive, Igor Tudor l’a relégué sur le banc de touche.

La source explique que le joueur prêté par Manchester United est même passé 5e, voire 6e dans la hiérarchie des défenseurs à l'Olympique de Marseille. Dans ces conditions, il y a peu de chances de voir l’entraîneur marseillais l’aligner en cette fin de saison. Alors que son option d'achat doit être automatiquement levée s’il dispute 50% des matchs de l’ OM, l’Ivoirien devrait être condamné à rester sur le banc de touche durant un bout de temps.

Son sort semble déjà scellé à Marseille. Sauf un énorme rebondissement de dernière minute, Eric Bailly retournera à Manchester United à l’issue de l’exercice en cours. Son objectif cet été sera sans doute de trouver une nouvelle porte de sortie, loin de l’ OM, afin de retrouver plus de temps de jeu.