Publié par Timothée Jean le 06 avril 2023 à 13:43

Alexis Sanchez n’a toujours pas prolongé son contrat avec l’ OM. Un international chilien lui donne quelques conseils pour son avenir.

En dépit de son âge avancé (34 ans), Alexis Sanchez continue chaque jour d’étonner par son niveau de jeu et sa forme physique. Arrivé à l’Olympique de Marseille lors du dernier mercato estival, après une expérience compliquée à l’Inter Milan, l’international chilien a rapidement conquis le cœur du public phocéen en enchaînant des prestations remarquables.

Auteur de 16 réalisations en 35 rencontres disputées, toutes compétitions confondues, Alexis Sanchez est incontestablement l’un des meilleurs joueurs de l’ OM cette saison. Ses partenaires, ses dirigeants et les supporters sont unanimes sur ce fait. Son efficacité devant les buts et ses efforts constants sur le terrain font beaucoup de bien à la formation phocéenne.

Toutefois, l’ancien attaquant du FC Barcelone n’est pas certain de poursuivre son aventure à Marseille. Et pour cause, son contrat avec l’ OM expire en juin prochain. Si sa situation contractuelle n’évolue pas, le buteur expérimenté quittera gratuitement le navire marseillais à l’issue de la saison. Cette option inquiète bon nombre de supporters, d’autant plus que le principal concerné reste toujours indécis sur son futur.

OM Mercato : Le précieux conseil de Luis Fuentes à Alexis Sanchez

Face à cette situation préoccupante, des voix s’élèvent pour l’inviter à signer un nouveau contrat à l’ OM. C’est notamment le cas de Luis Fuentes, réputé pour bien connaître Alexis Sanchez. Dans une interview accordée à TVN, l’ancien international chilien a conseillé à son compatriote de prolonger son aventure à Marseille, plutôt que de retourner en Espagne.

« Qu'Alexis Sanchez reste dans le football français ou qu'il revienne en Espagne. Mais le football espagnol n'a pas autant de fiction, c'est plus calme », a-t-il déclaré. Reste à savoir si ce conseil sera suivi par l’ancien joueur du Barça. Pour l’heure, les négociations ont déjà débuté entre les deux parties en vue de prolonger son contrat.

Cette idée ne déplaît pas à Alexis Sanchez qui a récemment affiché son souhait de rester à l' OM. « J’ai un contrat d’un an à Marseille, j’aimerais le prolonger, mais dans le football il y a beaucoup de possibilités », avait-il indiqué. L'ancien joueur d'Arsenal et de Manchester United aimerait donc obtenir quelques garanties avant de prolonger avec l’ OM. La qualification pour la prochaine Ligue des Champions sera déterminante dans ce dossier.