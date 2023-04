Publié par Enzo Vidy le 06 avril 2023 à 18:30

Alors que les supporters de Lyon étaient nombreux à assister à l'élimination de l' OL à Nantes, le club leur a adressé un message.

Le réveil a dû être extrêmement compliqué ce jeudi pour les supporters de l' OL. Venus en nombre pour espérer voir leur équipe décrocher le billet de la finale de la Coupe de France mercredi soir, ils ont malheureusement assisté à un nouveau fiasco. En effet, l'Olympique Lyonnais s'est incliné 1-0 sur la pelouse de la Beaujoire, à l'issue d'une prestation désastreuse des hommes de Laurent Blanc.

Il n'y aura donc pas de coupe d'Europe l'an prochain au Groupama Stadium, et les retrouvailles entre les joueurs de l' OL et leurs supporters s'annoncent explosives dimanche prochain pour la réception du Stade Rennais. 10e au classement, l'Olympique Lyonnais n'a désormais plus rien à jouer, et risque de vivre une fin de saison très longue. Conscient que les joueurs risquent d'être pris pour cible lors des prochains matchs à domicile au Groupama Stadium, l' OL a décidé de prendre les choses en mains afin d'essayer d'apaiser la situation.

OL : L'Olympique Lyonnais demande pardon à ses supporters

Dans un communiqué publié ce jeudi, l' OL a tenu à remercier ses supporters, tout en s'excusant pour la performance proposée hier soir à la Beaujoire. "Merci à nos supporters d’avoir répondu présents et d’avoir été nombreux à faire le déplacement. Nous n’avons pas été à la hauteur de votre soutien. Depuis des mois nous travaillons à des changements majeurs, mais cela n’a pas été suffisant. Pour vous, pour l’OL, nous nous devons de redoubler nos efforts. Nous allons jeter toutes nos forces dans la bataille pour que ces 9 derniers matchs nous permettent de montrer un autre visage pour construire l’avenir."

Une prise de parole qui ne devrait clairement pas suffire à calmer les ardeurs des supporters de l' OL. Depuis plusieurs heures, les ultras lyonnais appellent à ne plus se rendre au stade jusqu'à la fin de saison.