Publié par Thomas G. le 06 avril 2023 à 12:00

Éliminé de la Coupe de France hier soir par le FC Nantes, le capitaine de l'OL, Alexandre Lacazette s'est exprimé après la défaite.

Battu hier soir face au FC Nantes, l’Olympique Lyonnais a été éliminé de la Coupe de France. Les Lyonnais ont dit adieu à leurs derniers espoirs de remporter un trophée cette saison. La disette se poursuit donc pour l'OL qui n’a plus remporté de titres depuis 2012. Après cette défaite à la Beaujoire, le capitaine de Lyon, Alexandre Lacazette, s’est exprimé au micro de BeIn Sports. L’international français était très déçu par le résultat, mais souhaite garder un vestiaire uni jusqu’à la fin de la saison.

« Très compliqué pour nous, on n'a pas su se mettre en situation pour avoir les occasions. C'est dommage, on avait de grandes espérances et on rêvait d'aller au stade de France mais vu le match de ce soir on mérite pas. J'étais plus frustré, entre mon match et comme je voyais l'issue du match. Je n'en veux pas à mes partenaires, on est une équipe, on gagne ensemble, on perd ensemble. Ce qu'il faut changer à l'intersaison ? Ce n'est pas à moi de le dire, il y a des personnes concernées pour ça. Il faut déjà bien finir la saison et on verra. »

Bousculé par des Nantais invaincus en Coupe de France depuis deux ans, l'OL n’est pas parvenu à imposer son jeu. Les Gones n’étaient pas au niveau hier soir et l’éclair de génie de Ludovic Blas a anéanti leurs espoirs de qualification pour la Ligue Europa.

OL : Une fin de saison sans enjeu pour Lyon ?

Malgré un bon parcours en Coupe de France, l'OL va réaliser une nouvelle saison blanche. Les Gones étaient favoris de la compétition après les éliminations du PSG, de l’OM ou encore du RC Lens.

En parallèle, les hommes de Laurent Blanc vont vite devoir réagir pour bien finir la saison en championnat. Malgré leur 9e place, les Lyonnais sont toujours dans la course à l’Europe. Ce week-end, l'OL reçoit le Stade Rennais. En cas de victoire, les Gones pourraient revenir à 5 points de la 5e place. Ce match de la dernière chance pourrait relancer la fin de saison de l'Olympique Lyonnais.