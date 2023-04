Publié par ALEXIS le 06 avril 2023 à 21:43

Saïdou Sow, défenseur de l’ ASSE, a répondu au défi lancé par Morgan Guilavogui du Paris FC, avant le match qui les oppose, samedi.

L’ ASSE se déplace sur la pelouse du Paris FC, lors de la 30e journée de Ligue 2, ce samedi. L'AS Saint-Etienne peut compter sur son buteur Jean-Philippe Krasso. Au Paris FC, Morgan Guilavogui (25 ans), actuellement en grande forme, est également disponible pour cette confrontation. En témoigne son triplé inscrit contre Valenciennes (5-4), samedi dernier, au stade du Hainaut.

Dans des propos tenus sur RMC, l'attaquant décisif du Paris FC a défié Jean-Philippe Krasso dans la course pour le titre de meilleur buteur. « J’ai vu que je peux accrocher le peloton de tête du classement des buteurs. Je me fixe cet objectif-là, et je vais tout faire pour décrocher cette première place. » Pour rappel, l'international ivoirien compte 14 buts en 26 matches de Ligue 2 cette saison avec l' ASSE, alors que le Guinéen est à 13 buts en 25 matches disputés.

Paris FC-ASSE : Saïdou Sow se charge de stopper Morgan Guilavogui

Morgan Guilavogui a aussi prévenu l’ ASSE sur son objectif individuel en cette fin de saison. « Il reste neuf matchs pour finir en beauté. Réussir la saison passe aussi par des stats individuelles. » Compatriote du buteur parisien, Saïdou Sow (20 ans) n’a pas laissé passer cette menace. Il a répondu au buteur lors de son passage en conférence de presse d’avant-match. « J’ai beaucoup parlé de ce match avec Morgan Guilavogui, mon coéquipier en sélection (de al Guinée). On va tout faire pour le stopper. Je le connais, j'ai envie de l'arrêter », a réagi le jeune défenseur de l’ ASSE.

Battus lors du match aller au stade Geoffroy-Guichard (0-2), en octobre 2022, Saint-Etienne a bien l'intention de s'imposer au retour au stade Charléty. « On veut se donner les moyens de gagner le match », a lancé Laurent Batlles devant les médias, avant Saïdou Sow.