Publié par JEAN-LUC D le 07 avril 2023 à 14:36

Après l'agacement de Kylian Mbappé suite à la vidéo de campagne de réabonnement du PSG, de plus en plus de voix s’élèvent pour condamner sa sortie.

Sur Instagram, Kylian Mbappé s'est montré virulent envers le Paris Saint-Germain après avoir visionné la vidéo annonçant la campagne de réabonnement au Parc des Princes pour la saison 2023-2024. Personnage principal de la séquence, sans ses coéquipiers Lionel Messi et Neymar, l’attaquant français a dénoncé l’utilisation abusive de son image par le club de la capitale.

« Je viens de prendre part au visionnage de la campagne de réabonnement du club pour la saison 2023-2024. À aucun moment je n'ai été informé de la teneur de l'entretien avec mon interlocuteur. Cela ressemblait à une interview basique lors d'une journée marketing du club. Je ne suis pas en accord avec cette vidéo publiée. Voilà pourquoi je me bats pour les droits sur l'image individuelle. Le PSG est un grand club et une grande famille, mais il n'est surtout pas le Kylian Saint-Germain », a lancé le champion du monde 2018 ce jeudi. Des propos qui n’ont pas plu à Christophe Dugarry.

PSG : Christophe Dugarry allume Kylian Mbappé

Présent sur les antennes de RMC Sport jeudi soir, Christophe Dugarry s’est offusqué de l’attitude de Kylian Mbappé. Selon le champion du monde 1998, le nouveau capitaine de l’Equipe de France aurait pu exprimer son mécontentement en interne vu la situation actuelle du club.

« J’en ai marre de tous ces susceptibles. On le met au centre de la communication, du marketing. Le club aurait dû le prévenir, ok, mais est-ce que vous pensez que ça vaut un message sur les réseaux sociaux pour afficher ton club ? Pour afficher ton responsable de communication ? Tu peux appeler ta direction et régler ça en interne. C’est maladroit, ce n’est pas classe. La façon de faire de Mbappé, je trouve que ça ne se fait pas », s’est énervé le consultant sportif, avant de conseiller au joueur de 24 ans d’être moins égoïste.

« Qu’il arrête ! Qu’ils arrêtent tous avec leurs égos ! Ils sont nuls ! Ils perdent des matchs les uns après les autres ! Qu’ils jouent sur le terrain, qu’ils montrent ce qu’ils valent. Ils ont des salaires de folie. Il n’a pas besoin de faire tout ce cinéma parce qu’il n’a pas donné son aval pour une pub. On s’en fout ! Il veut s’occuper de tout ! Du marketing, de la communication, il choisit le directeur sportif, il choisit les joueurs avec qui il veut jouer. Stop ! Joue au ballon ! », a ajouté ChristopheDugarry. Kylian Mbappé appréciera.