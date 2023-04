Publié par ALEXIS le 07 avril 2023 à 18:37

Comme pour l’ ASSE, le Paris FC ne peut pas compter sur l'ensemble de ses joueurs. Les Parisiens enregistrent plusieurs absences dans leur groupe.

À l’ ASSE, Laurent Batlles est contraint de se passer de deux joueurs titulaires de son effectif, face au Paris FC, samedi à 19h. Le capitaine Anthony Briançon et l'attaquant Kader Bamba sont indisponibles. Ils manqueront le déplacement au stade Charléty, mais aussi tous les matchs du mois d’avril.

Le défenseur central et l’ailier droit de l’AS Saint-Etienne seront absents entre 4 à 6 semaines, selon les informations du club dans un communiqué médical. Un autre joueur stéphanois, Louis Mouton, est lui incertain. Néanmoins, Thomas Monconduit et Léo Pétrot font leur retour, après avoir manqué le match contre Niort (2-0)

ASSE : Le Paris FC privé de cinq joueurs contre Saint-Etienne

Le Paris FC compte aussi des joueurs forfaits. Lors de son passage en conférence de presse d’avant-match, l’entraîneur du club de la capitale a confirmé l’indisponibilité de cinq joueurs pour la réception de l’ ASSE. Prêté par le club ligérien au Paris FC cet été pour toute la saison 2022-2023, Yvann Maçon ne pourra pas affronter ses anciens coéquipiers.

En plus du défenseur, Thierry Laurey sera privé de Florent Hanin (arrière gauche), Julien Lopez (ailier gauche), Lebogang Phiri (milieu de terrain) et d’Alimani Gory (ailier gauche). En revanche, l’adversaire de l' ASSE récupère le milieu défensif Sékou Sanogo et le défenseur central Samir Chergui. Classé 8e de la Ligue 2 avec 40 points, le Paris FC n'est pas directement menacé par l' ASSE (36 points) lors de cette confrontation. En cas de défaite, les Parisiens resteront devant les Stéphanois à l'issue de la 30e journée. Néanmoins, ils verraient les Verts revenir à leur hauteur à seulement un point.