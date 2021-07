Paris FC : Thierry Laurey dit tout sur son départ du RC Strasbourg

Publié par Timothée Jean le 31 juillet 2021 à 01:11

Parti libre du RC Strasbourg, Thierry Laurey a rejoint le Paris FC cet été. Interrogé par L’Équipe, l’entraîneur de 57 ans n’a pas caché sa joie d'avoir rejoint le pensionnaire de Ligue 2. Il a lâché quelques confidences sur son départ d'Alsace.

RC Strasbourg Mercato : Thierry Laurey ne regrette pas son départ

Après cinq années de bons et loyaux services, Thierry Laurey n’est pas parvenu à s’entendre avec les dirigeants du RC Strasbourg pour le renouvellement de son contrat. Il a donc quitté le club alsacien cet été et ne regrette pas son départ. « Ça ne me pose aucun problème. J'y ai passé cinq superbes années. Les dirigeants ont décidé de ne pas renouveler mon contrat, considérant que c'était la fin d'un cycle. Aucun souci avec ça », a-t-il confié à L’Équipe.

Libre depuis la fin de son contrat avec le RC Strasbourg, le coach de 57 ans bénéficiait de très peu de sollicitations. « J’étais donc sur le marché. Je n'ai pas eu de sollicitation en Ligue 1. J'avais une offre à l'étranger, pour plus tard dans l'année. Mais je n'avais pas forcément envie d'attendre plus longtemps », a-t-il confié. Alors lorsque l’offre de Paris FC est venue, Thierry Laurey a finalement accepté de rejoindre le club de Ligue 2. « Ce n’était pas forcément ce que j’espérais, mais le président (Pierre Ferracci, ndlr) a su me convaincre », a-t-il indiqué.

Laurey heureux de retrouver un certain anonymat

Après une longue période passée au Racing Club de Strasbourg, Thierry Laurey va donc relever un nouveau défi en Ligue 2. Si ce choix en a surpris quelques-uns, l'ancien coach du club alsacien est heureux de poursuivre sa carrière au second club de la capitale, loin des projecteurs. « Je ne suis pas mécontent de retrouver un certain anonymat en Ligue 2 (…) Retrouver la Ligue 2 n’est pas forcément une régression. Moi je n’ai pas un plan de carrière et je suis très fier qu’un club comme Paris FC ait pensé à moi », a-t-il conclu.

Thierry Laurey est lié au club parisien jusqu’en juin 2023.