Publié par JEAN-LUC D le 08 avril 2023 à 05:05

Le PSG sera à Nice ce samedi pour la 30e journée de Ligue 1. À la veille de ce match, l’équipe parisienne a reçu une grosse pression de la part du RC Lens.

Le PSG n’a plus d’autre choix que de battre absolument l’OGC Nice à l’Allianz Riviera ce samedi soir pour conserver ses points d’avance sur le RC Lens et l’Olympique de Marseille. Vainqueurs du Racing Club de Strasbourg vendredi (2-1), en ouverture de la 30e journée de Ligue 1, les Sang et Or reviennent provisoirement à trois points du PSG, leader du Championnat.

Les hommes de Franck Haise mettent ainsi une grosse pression sur les Rouge et Bleu qu’ils vont défier au Parc des Princes samedi prochain. Sans flamber, le RC Lens a donc fait le job face à Strasbourg au stade Bollaert. Ils consolident ainsi leur deuxième place et font un nouveau pas vers une qualification directe en Ligue des Champions. Conscient de l’enjeu du match à Nice, Christophe Galtier a lancé un message fort à ces garçons.

PSG : Christophe Galtier appelle au sursaut face à Nice

Après deux défaites consécutives au Parc des Princes contre le Stade Rennais (0-2) et l’Olympique Lyonnais (0-1), Christophe Galtier espère que le Paris Saint-Germain pourra rapidement rebondir à Nice afin d’éviter de se mettre trop en danger en cette fin de Championnat. Le coach du PSG a donc appelé à un sursaut d’orgueil samedi sur la pelouse de l’Allianz Riviera.

« J’ai demandé plus d'investissement, de personnalité. On doit être aussi beaucoup plus respectueux des consignes et du plan de jeu, parce qu'on a failli dans l'organisation, mais aussi dans l'engagement. C'était trop insuffisant. On est tous bien conscients qu'on doit faire plus. On doit aussi montrer plus de personnalité, avoir aussi beaucoup d'orgueil. Notre situation n'est pas acceptable. Il ne faut pas agir, mais réagir », a expliqué le coach du PSG ce vendredi après-midi.