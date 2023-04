Publié par ALEXIS le 06 avril 2023 à 03:39

Dauphin du PSG, le RC Lens peut rêver du titre. Néanmoins, Franck Haise refuse de s’enflammer et répond sèchement à ceux qui avaient enterré son équipe.

Après sa victoire face au Stade Rennais (0-1), le RC Lens est passé devant l’OM. Le RCL a profité du nul de Marseille contre Montpellier (1-1), pour se hisser à la 2e place de Ligue 1, juste derrière le PSG. Les Lensois ont maintenant 6 points de retard sur les Parisiens, à 9 journées de la fin du championnat.

De plus, le RCL et le Paris Saint-Germain ont une confrontation directe, le 15 avril prochain, au Parc des Princes. En cas de victoire, les Sang et Or reviendraient à seulement 3 points des Bleu et Rouge et leur mettraient ainsi une pression permanente lors des 7 journées restantes. En d’autres termes, le RC Lens est plus que jamais en course pour le titre de champion.

Mais cela n’émeut pas Franck Haise. Il garde son calme pour mieux se concentrer sur le sprint final de la saison. L’entraîneur du RC Lens est focalisé sur le match contre le RC Strasbourg, en ouverture de la 30e journée de la Ligue 1. Il avoue « s’occuper du match de Strasbourg du mieux possible et ne tirer aucun plan sur la comète ».

RC Lens : Franck Haise s'étonne qu'on lui parle de titre

En réponse aux questions relatives à la lutte avec le PSG (66 points) et l’Olympique de Marseille (60 points) pour le titre de champion 2023, le coach du RC Lens (60 points) a réagi avec un grand étonnement. « Il y a un mois et demi, après la défaite à Lyon (1-2) en février, les commentateurs et ceux qui parlent de football ont dit qu'on avait définitivement perdu notre élan, que c'était terminé, qu'on ne ferait certainement pas de coupe d'Europe […] Et aujourd'hui vous me parlez de titre, six matchs après, parce qu'on a fait quatre victoires et deux nuls », a martelé Franck Haise en conférence de presse.

Notons qu’avant le choc entre Lens et Paris dans dix jours, le leader de la Ligue 1 se déplace à Nice, samedi soir. Et l'équipe de Christophe Galtier n’a pas droit à une troisième défaite de suite, après celles contre Rennes (0-2) et Lyon (0-1) à Paris. Sinon, elle serait sous pression avant la venue du RC Lens dans la capitale.