Publié par JEAN-LUC D le 08 avril 2023 à 19:01

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, Christophe Galtier pourrait rendre le tablier sur le banc du PSG. Pourquoi pas ce soir après le match à Nice ?

Présent en conférence de presse ce vendredi à 13h, Christophe Galtier a évoqué son avenir sur le banc du Paris Saint-Germain. De plus en plus annoncé sur le départ à l’issue de la saison, le technicien marseillais continue de revendiquer sa légitimité pour entraîner les Rouge et Bleu.

« Est-ce que je me sens légitime ? Je vous le répète encore une fois : oui, je me sens légitime. On doit sortir de cette spirale, aller chercher des victoires. Je le répète : il y a ce onzième titre en jeu pour le PSG. C'est ce que j'ai dit à mes joueurs. On a six points d'avance. Ça paraît beaucoup, mais ça peut aller très vite dans le football, surtout quand on brûle joker après joker », a déclaré Christophe Galtier. Mais ce samedi, une source proche du club de la capitale assure que si Nasser Al-Khelaïfi a décidé de le maintenir jusqu’à maintenant, « faute de solutions », Galtier pourrait faire les frais d’un nouvel échec du Paris SG.

PSG Mercato : Christophe Galtier viré en cas de défaite à Nice ?

Nommé en juillet dernier en remplacement de Mauricio Pochettino, Christophe Galtier pourrait ne pas aller à la fin de sa première saison sur le banc du Paris Saint-Germain. D’après les informations du journal régional Le Parisien, après deux défaites consécutives en Ligue 1 contre le Stade Rennais (0-2) et L’Olympique Lyonnais (0-1), Christophe Galtier, qui se retrouve très fragilisé depuis lors, pourrait clairement être remercié en cas de nouvelle défaite ce samedi soir face à l’OGC Nice.

Dans les colonnes du quotidien L’Équipe, Damien Degorre annonce également le même scénario pour l’ancien coach de l’OGC Nice si le Paris SG venait à se faire battre à l’Allianz Riviera à l’occasion de la 30e journée de Ligue 1. « Six jours après la gifle lyonnaise au Parc (0-1), voilà Christophe Galtier confronté à un défi qui l'était encore moins : ne pas être démis de ses fonctions en étant en tête du Championnat. Galtier mesure parfaitement à quel point une défaite à Nice, ce soir, engagerait son avenir », assure le journaliste du quotidien sportif. Christophe Galtier est donc conscient de l’enjeu du match à Nice.