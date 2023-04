Publié par JEAN-LUC D le 09 avril 2023 à 06:05

Sous le feu des critiques pour ses erreurs défensives de depuis le début 2023, Leonardo Balerdi pourrait être en train de disputer ses derniers mois à l’OM.

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2026, Leonardo Balerdi serait peut-être en train de disputer ses derniers mois sous les couleurs de l’Olympique de Marseille. Cet hiver, certains clubs ont montré de l’intérêt pour le défenseur central marseillais, mais Pablo Longoria et Igor Tudor n’ont pas cédé et ont conservé l’international argentin de 24 ans.

Mais selon les informations de RMC Sport, l’Olympique de Marseille pourrait finalement se montrer ouvert à un départ de l’ancien joueur du Borussia Dortmund, Longoria espérant recevoir des offres pour Balerdi lors du mercato de l’été à venir. Toujours selon la même source, l’OM aurait même déjà fixé le tarif pour un transfert du compatriote de Lionel Messi.

OM Mercato : Leonardo Balerdi vendu pour 20M€ ?

Sévèrement critiqué depuis plusieurs semaines, Leonardo Balerdi peut compter sur sa direction et son entraîneur, ainsi que son agent. Contacté par RMC Sport, Gaston Maza, le représentant du coéquipier d’Alexis Sanchez, a assuré que son poulain va bien et que son état d’esprit est bon.

« Leo va bien. Certaines choses ne font pas plaisir à entendre, mais il a le mental pour faire face et se battre. On vient d’Amérique latine, Léo a grandi à Boca Juniors, on connaît ces ambiances chaudes et cette pression. C’est ce genre de public qui te fait grandir. Un club comme l’OM, c’est extraordinaire, et Léo se sent bien à Marseille (…) On essaie de rester tranquille, ne pas trop lire la presse ou internet. Il faut rester calme, ne pas de disperser, boire quelques matés », a-t-il confié.

Le média sportif indique également que Pablo Longoria espère recevoir cet été des offres à hauteur de celle formulée par l'Ajax Amsterdeam, soit 20 millions d’euros en janvier.