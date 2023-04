Publié par Dylan le 08 avril 2023 à 21:31

Malgré sa réussite lors des deux derniers mercatos, le président de l'OM Pablo Longoria se mord les doigts. Un crack de Ligue 2 lui a échappé.

La réputation de Pablo Longoria était montée d'un cran l'été dernier. Applaudi pour ses recrutements à la tête de l'Olympique de Marseille lors des deux derniers mercatos, le président du club a énormément de mérite dans la construction du nouvel effectif phocéen. Grâce à lui, Alexis Sanchez, Ruslan Malinovskyi, Azzedine Ounahi ou encore Nuno Tavares ont posé leurs valises sur la Canebière.

Toutes ces arrivées ont permis à l'OM de réaliser une première partie de saison en demi-teinte, marquée par une élimination lors de la dernière journée de phase de poules en Ligue des Champions, mais aussi par une deuxième place en Ligue 1. Cependant, le club a baissé de pied en seconde moitié d'exercice. Moins en forme que son principal poursuivant, le RC Lens, Marseille a dû lui céder sa position il y a une semaine. Malgré les mercatos réussis, l'OM est donc loin d'avoir réussi sa saison. Alors qu'il a également vu son club se faire éliminer en Coupe de France, Pablo Longoria semble désormais avoir la poisse.

Morgan Guilavogui aurait pu rejoindre le centre de formation de l'OM

Âgé de 25 ans, Morgan Guilavogui est désormais bien connu du championnat de Ligue 2. Après avoir inscrit 11 buts la saison dernière, il confirme les attentes placées en lui avec 13 réalisations et 2 passes décisives lors de l'exercice 2022-2023. Dans un entretien pour le média PoteauxCarrés, l'attaquant du Paris FC est revenu sur son parcours.

L'occasion pour lui d'évoquer son passage au centre de formation de l'AS Saint-Étienne (2013-2014), qui aurait pu ne pas se faire : « À la base je devais aller à l’OM mais il y a eu un changement de direction, du coup mon contrat n’a pas pu se faire à Marseille. Mais grâce à mon frère Josuha, j’ai pu signer un an de convention à l’ASSE » a-t-il expliqué. L'OM est donc passé à côté d'un crack et peut s'en mordre les doigts. Morgan Guilavogui est le troisième meilleur buteur actuel de Ligue 2, derrière Jean-Philippe Krasso (ASSE, 14 buts) et Georges Mikautadze (FC Metz, 15 buts).