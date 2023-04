Publié par JEAN-LUC D le 09 avril 2023 à 05:03

Christophe Galtier, l’entraîneur du PSG, a manifesté une grosse colère après la victoire de ses hommes face à l’OGC Nice ce samedi soir, à l’occasion de la 30e journée de Ligue 1.

Après deux défaites consécutives face au Stade Rennais (0-2) et l’Olympique Lyonnais (0-1), le Paris Saint-Germain a su réagir ce samedi sur la pelouse de l’Allianz Riviera. Sans briller, l’équipe de Christophe Galtier a fait le job en prenant le dessus sur l’OGC Nice (2-0) grâce à des réalisations de Lionel Messi et Sergio Ramos. Un succès important dans la course au titre, les garçons de Christophe Galtier reprenant six points d’avance sur son dauphin, le RC Lens, avant de l’affronter dimanche prochain, au Parc des Princes, en clôture de la 31e journée du Championnat. Mais l’après-match a été particulièrement tendu pour Christophe Galtier et les Ultras niçois.

PSG : Christophe Galtier répond aux Ultras niçois

Pour son retour à l’Allianz Riviera, Christophe Galtier en a eu pour son grade. Accueilli par des sifflets et des insultes à Nice samedi soir, le technicien marseillais a très peu apprécié une banderole insultante des Ultras niçois à l’endroit de sa mère. Au coup de sifflet final de l’arbitre de la rencontre, le successeur de Mauricio Pochettino s’est dirigé tout droit vers la tribune d'où provenait la banderole, provoquant quelques tensions. Galtier a ensuite directement son ancien défenseur central Jean-Clair Todibo.

« JC, tu as vu la banderole ? Si on te le fait à toi ? », a lancé le coach parisien à l’international français de 23 ans qui l’a royalement ignoré. En conférence de presse d’après-match, Galtier est revenu sur le sujet, déclarant au passage : « vous avez entendu ? Ma maman a 83 ans, elle sort d’un cancer. Point à la ligne. Si ces gens voient des matches de Coupe d’Europe, c’est grâce à mon travail de la saison dernière. Quoi que les gens pensent, c’est notre travail qui fait qu’aujourd’hui, il y a encore des matches de Coupe d’Europe, avec le travail de Didier (Digard, l'entraîneur de Nice, ndlr). »