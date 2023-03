Publié par ALEXIS le 23 mars 2023 à 12:10

Jean-Clair Todibo a évoqué son futur à l’ OGC Nice en conférence de presse, à l’occasion de sa première sélection en Equipe de France.

Jean-Clair Todibo, défenseur de l’ OGC Nice, est passé en conférence de presse avec l’Equipe de France qu’il a rejoint pour la première fois. Il est naturellement heureux de sa convocation par Didier Deschamps, pour affronter les Pays-Bas (24 mars) et l’Irlande (27 mars), en éliminatoires de l’Euro 2024.

« J’ai toujours rêvé d'être en Equipe de France. C’est un rêve de gosse, quand j'étais petit je rêvais de l'équipe de France. C'est mon pays, je veux défendre ses couleurs. Ce n'est pas une fin en soi, j'espère durer dans le temps », a déclaré le défenseur central du Gym.

OGC Nice Mercato : Todibo, « on verra ce que l’avenir me réserve »

En marge des questions relatives à son arrivée chez les Bleus, Jean-Clair Todibo a été interrogé sur son avenir à l’ OGC Nice où il a signé en juillet 2021, après une demi-saison sous la forme d’un prêt du FC Barcelone. « Je suis sous contrat avec l’ OGC Nice jusqu’à juin 2027. Après, est-ce que le bon choix pour moi serait de quitter Nice pour un grand club ? Je ne sais pas encore », a répondu le nouveau tricolore.

Toutefois, l’international français sait bien que son nom est déjà sur le calepin de grosses écuries, grâce à ses performances avec l'OGC Nice en Ligue 1 et en Ligue Europa Conférence. « Forcément, il y a une réflexion autour de ça. On verra ce que l’avenir me réserve », a glissé Jean-Clair Todibo.

Le joueur de 23 ans assure aussi avoir retenu la leçon de son transfert au Barça, en janvier 2019, qui ne s’est pas très bien passé. « Le choix (Barcelone, ndlr) a été celui d’un jeune de 18 ans. Maintenant avec les expériences que j’ai eues, je suis beaucoup plus calme, beaucoup plus serein et réfléchi à ce niveau-là », a rassuré Jean-Clair Todibo.