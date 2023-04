Publié par Gary SLM le 09 avril 2023 à 09:31

Alors que l'OM prépare son prochain match contre le FC Lorient, le mercato estival est déjà au centre des préoccupations de Pablo Longoria pour renforcer l'équipe phocéenne l’été prochain. Mais les dernières rumeurs ne sont pas favorables aux ambitions marseillaises.

Mercato OM : C’est compliqué pour une cible à 70M€

Malgré les retours de prêts prévus, notamment celui de Isaak Touré, l'OM devra oublier Rasmus Hojlund. Le jeune attaquant danois de l'Atalanta Bergame estimé à 70M€ devient une cible impossible pour l’Olympique de Marseille. La somme trop importante pour les finances marseillaises devrait freiner les velléités de Pablo Longoria, le président du club phocéen. De plus, la concurrence sur le transfert à venir du joueur est déjà très forte avec l'intérêt de Chelsea, la Juventus Turin, le Real Madrid et Manchester United.

Ce contretemps est un coup dur pour Pablo Longoria et Frank McCourt. Les dirigeants marseillais envisageaient de renforcer l'équipe pour la saison prochaine avec Rasmus Hojlund. Malgré tout, Marseille continue de chercher d'autres pistes comme Enzo Le Fée qui ne devrait pas affronter l’équipe ce dimanche. Il est forfait pour l’affiche FC Lorient - OM.

Bonne nouvelle pour l’affiche Lorient - OM

Ludovic Blas, Elye Wahi et Jonathan Bamba sont les autres cibles de Longoria pour le mercato estival. Les supporters marseillais devront patienter encore un peu avant de connaître les futures recrues de leur équipe.

En attendant, l'OM doit se concentrer sur la fin de saison et le match contre le FC Lorient, qui s'annonce difficile. Les hommes de Igor Tudor sont actuellement à la troisième place du classement de la Ligue 1, derrière le PSG et le RC Lens, et ne peuvent pas se permettre de perdre des points en vue d'une qualification pour la Ligue des champions.

L'avenir de l'Olympique de Marseille dépendra aussi des résultats sur le terrain, en plus des investissements qu’il devra réaliser au mercato estival.