Publié par JEAN-LUC D le 09 avril 2023 à 23:05

Placé sur la liste des potentiels transferts de cet été, l’attaquant Hugo Ekitike a levé un coin de voile sur sa situation au sein de l’effectif du PSG.

Placardé sur le banc de touche du Paris Saint-Germain, Hugo Ekitike ne supporte pas sa situation sous les ordres de Christophe Galtier. Et si l’attaquant de 20 ans a caché ses émotions jusqu’à aujourd’hui, l’international espoir français a fini par craquer ce dimanche. Via son compte Instagram, l’ancien avant-centre du Stade de Reims a ajouté la mention « sub » (remplaçant en anglais) devant son numéro 44 dans sa biographie.

Resté sur le banc pendant l’intégralité de la rencontre à Nice, l’attaquant français n’a joué que 73 minutes sur les quatre dernières rencontres du club de la capitale. Une situation que le coéquipier de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé ne semble plus du tout apprécier, même s’il tente de soutenir le contraire.

PSG Mercato : Hugo Ekitike éteint la polémique

Après avoir ajouté la mention « sub44 » à sa bio Instagram, Hugo Ekitike a rapidement démenti qu’il parlait de son statut de remplaçant au sein de l’effectif du Paris Saint-Germain. Déjà sous le feu des critiques pour ses prestations décevantes, le natif de Reims a notamment expliqué : « aucune polémique les gars, c'est juste un soutien de mon frère pour mon projet qui sortira prochainement (subtitle 4.4) on est ensemble, force à nous l'équipe. Juste un peu de soutien à mon frère, rien de personnel », a assuré Hugo Ekitike avec deux coeurs aux couleurs du PSG.

Pour rappel, Ekitike a disputé seulement 32% des minutes cette saison en Ligue 1 et 8% en Ligue des Champions. Au total, il totalise 10 titularisations avec 4 buts et 3 passes en 27 matches toutes compétitions confondues. Prêté par le Stade de Reims avec une obligation d'achat de 35 millions d'euros, Ekitike deviendra Parisien après paiement de ce montant. D’après Le Parisien, Luis Campos aurait résolu de le vendre dès cet été.