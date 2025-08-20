Mercato : Viré, Adrien Rabiot conteste le prix fixé par l’OM

C’est la grosse information de ce mardi. L’OM a placé Adrien Rabiot sur la liste des transferts à moins de deux semaines de la fin du mercato estival. Résigné, le joueur conteste tout de même le tarif fixé par Pablo Longoria pour son départ.

Mercato : Adrien Rabiot surpris par la décision de l’OM

Après une violente altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, dans le vestiaire après la défaite face au Stade Rennais (1-0), vendredi passé, en ouverture de la première journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille a annoncé ce mardi après-midi que les deux joueurs sont désormais placés sur la liste des transferts.

D’après diverses sources proches du joueur de 30 ans, Adrien Rabiot aurait été très surpris et profondément déçu de cette décision radicale de la direction de l’OM. Souhaitant imposer une tolérance zéro pour ce genre d’incidents, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont voulu frapper fort pour envoyer un message clair au vestiaire.

« Il était épanoui à Marseille. On est très surpris », a notamment déclaré l’avocat du joueur, Romuald Palao, sur le plateau de l’After Foot. Mis devant le fait accompli, le clan Rabiot s’apprête à quitter Marseille, mais trouve assez gourmand le club olympien.

15M€ trop élevé pour Adrien Rabiot ?

Alors que la presse italienne, notamment La Gazzetta dello Sport, affirmait que c’est Véronique Rabiot, mère et agent de l’ancien milieu de terrain du PSG, qui aurait demandé le départ d’Adrien Rabiot après sa mise à l’écart, Romuald Palao, l’avocat du natif de Saint-Maurice, explique que c’est l’OM qui a demandé à son client de partir. S’il est disposé à respecter la décision du club, il trouve excessifs les 15 millions d’euros attendus par les dirigeants marseillais pour lui délivrer un bon de sortie.

« L’Olympique de Marseille a indiqué qu’il souhaitait se séparer d’Adrien. Donc il ne peut pas, dans ce cas-là, attendre un montant aussi élevé (15 M€) pour s’en séparer. Des clubs sont venus aux renseignements dans le courant de l’été. Plusieurs clubs se sont manifestés ces derniers jours, et encore plus aujourd’hui. Il va y avoir des propositions », a indiqué Me Romuald Palao.