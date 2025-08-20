Mercato ASSE : 25 M€ ! Saint-Étienne a pris sa décision

Sous pression depuis sa relégation, l’ASSE a enfin frappé fort sur le mercato. Mais après un été historique à 25 millions d’euros, le club ferme (déjà) le robinet. L’heure est désormais à la stabilité : place au terrain, plus aux folies.

Mercato ASSE : Un été ambitieux pour remonter

Après l’échec de l’an dernier, l’AS Saint-Étienne a sorti le carnet de chèques comme rarement en Ligue 2 : 25 millions d’euros investis pour reconstruire un effectif digne de l’élite. Lamba, Cardona, Ferreira, Duffus… huit recrues majeures, un effectif revigoré et un message clair : la remontée, c’est tout de suite.

Ce mercato XXL porte déjà ses fruits : quatre points en deux matchs, dont un 4-0 retentissant contre Rodez dans un Geoffroy-Guichard en ébullition. Les supporters rêvent à nouveau, les ambitions sont assumées, et le niveau de jeu renoue avec les meilleures heures du club. Mais voilà : la direction estime avoir fait le plein, et coupe le moteur.

Stop aux dépenses : Saint-Etienne dit stop

Selon Peuple Vert, l’ASSE ne recrutera plus… sauf opportunité exceptionnelle. Les besoins majeurs ont été comblés, l’urgence n’est plus de mise. Eirik Horneland dispose désormais d’un groupe complet, équilibré et taillé pour gagner chaque week-end. Il n’est plus question de dépenser pour dépenser, la rigueur redevient une vertu.

Seuls deux cas feront encore bouger les lignes : un départ de cadre (Stassin, Davitashvili) à remplacer en urgence, ou une dernière recrue à gauche pour doubler Annan. Autrement, rideau. Avec déjà plus de dépenses que tous les autres clubs de Ligue 2 réunis, Sainté a décidé de gérer intelligemment son trésor.

La stratégie est claire : repartir de l’avant sans perdre la tête. L’ASSE veut gagner sa montée sur le terrain, pas en faisant sauter la banque. Fini les folies estivales, place à la cohésion, au travail… et aux victoires. Les Verts ont frappé fort, à eux désormais de prouver que ce mercato historique était le bon.