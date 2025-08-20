OM : Adrien Rabiot, une histoire montée est dénoncée

L’affaire Adrien Rabiot secoue l’OM. L’entourage du joueur crie à la manipulation et accuse Marseille d’avoir organisé sa mise à l’écart.

Une fracture brutale entre le joueur et l’OM et Rabiot

Le placement d’Adrien Rabiot sur la liste des transferts a fait l’effet d’un coup de tonnerre à Marseille. Son avocat, Me Romuald Palao, s’est dit « très surpris » mardi soir sur RMC, dénonçant une décision incompréhensible : « Adrien est ultra-impliqué dans le projet OM depuis bientôt un an, il y est très attaché ». Selon lui, après l’altercation avec Jonathan Rowe, le milieu pensait l’incident clos : « Il pensait qu’en rentrant du week-end, on allait reprendre l’entraînement ».

Lire aussi : OM : Les mauvaises nouvelles s’enchaînent pour Marseille !

À voir

Mercato : Viré, Adrien Rabiot conteste le prix fixé par l’OM

Palao affirme que ni Mehdi Benatia ni Pablo Longoria n’avaient évoqué un départ lors de la réunion. Le couperet est tombé brutalement ce mardi midi. « On est clairement tombés de l’armoire », confie-t-il, tout en dénonçant une communication orchestrée, relayée par Véronique Rabiot, la mère du joueur, pour faire fuiter l’information.

Marseille veut le vendre… mais à quel prix ?

Le camp Rabiot ne décolère pas face aux exigences du club. « Le club a indiqué qu’il souhaitait se séparer du joueur, mais on ne peut pas indiquer vouloir se séparer d’un joueur et venir réclamer des sommes hallucinantes, 15 M€ c’est énorme », tonne Me Palao. Un prix jugé exagéré, surtout pour un joueur désormais mis en marge du projet.

Lire aussi : Crise à l’OM : Adrien Rabiot et sa mère ripostent avec force

Entre désaccord sportif et tension en interne, le départ semble inévitable. Des clubs se seraient déjà manifestés, mais le flou persiste sur les intentions marseillaises. « Il est clair que si le club ne souhaite plus continuer avec lui, ça va être compliqué de faire la saison de l’OM », tranche l’avocat.

« Une histoire montée » selon l’entourage

Plus grave encore, Me Palao accuse l’OM de travestir la réalité. « Quand le club indique que le joueur a eu un comportement qui a changé ces derniers temps, c’est complètement faux », affirme-t-il. Il soupçonne une manœuvre pour justifier l’éviction : « On a l’impression qu’il y a une histoire qui est un peu montée, on se sert de l’épisode de vendredi pour évincer Adrien ».

À voir

Mercato ASSE : 25 M€ ! Saint-Étienne a pris sa décision

Lire aussi : Mercato : Rupture fracassante à l’OM, Rabiot mis à la porte

En filigrane, c’est la gestion du vestiaire par la direction olympienne qui est pointée du doigt. Le clan Rabiot évoque une rupture de confiance profonde. Le feuilleton est lancé, et il risque de faire du bruit tout l’été sur la Canebière.