Publié par Gary SLM le 11 avril 2023 à 07:01

Le PSG, Manchester City et le Real Madrid se battent pour recruter Claudio Echeverri au mercato estival en approche. Considéré comme le prochain Lionel Messi, la pépite argentine a du monde à ses trousses. Âgé de seulement 17 ans, le milieu offensif argentin a déjà attiré l'attention des cadors européens grâce à ses performances avec River Plate II et la sélection argentine U17.

Mercato : bataille PSG - Real Madrid - Man City pour Claudio Echeverri

Surnommé "El Diablito", Claudio Echeverri a été comparé à Lionel Messi pour sa technique, son efficacité et sa percussion. Les recruteurs du Real Madrid, emmenés par un certain Juni Calafat, dénicheur de Rodryo, Reinier, Federico Valverde, Vinicius Junior et Endrick, l'ont déjà observé plusieurs fois en Argentine cette saison.

Les différentes missions des madrilènes aux matches de River Plate II ont justement alerté la concurrence, dont le Paris Saint-Germain et Manchester City. En effet, le PSG est serait également intéressé par le jeune joueur, notamment pour ses qualités de dribbleur qui rappellent la technique de Lionel Messi et du brésilien Ronaldinho, passé lui aussi au club de la capitale.

Sous contrat jusqu'en 2025 avec le club argentin, contrat protégé par une clause de départ fixée à 25 millions d'euros, Claudio Echeverri est courtisé par plusieurs clubs européens. Du côté de River Plate, on souhaite prolonger son contrat et doubler sa clause de départ. Le club argentin compte d'ailleurs intégrer le jeune talent au sein de l'équipe pro dès la prochaine saison, sauf si le Paris Saint-Germain, le Real Madrid ou Manchester City parvient à lui arracher un accord.

Le PSG et le Real Madrid pourraient en tout cas passer rapidement à l'offensive pour s'offrir les services de Claudio Echeverri, le jeune prodige argentin qui pourrait bien devenir le nouveau Messi dans les années à venir. Le mercato estival en approche promet déjà d'être mouvementé.