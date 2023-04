Publié par Enzo Vidy le 11 avril 2023 à 15:18

Toujours à la recherche d'un attaquant pour la saison prochaine, le PSG piste Randal Kolo Muani, et est désormais fixé concernant le montant à débourser.

Le mercato estival se rapproche, et le PSG sera scruté de près à partir du mois de juin prochain. Malgré un effectif rempli de stars depuis plusieurs années maintenant, le club de la capitale ne répond pas aux attentes, et agace sérieusement ses supporters. Une véritable révolution est attendue dans les prochains mois, avec l'objectif de bâtir une équipe compétitive, conçue pour prétendre à remporter la Ligue des Champions.

De ce fait, un grand ménage devrait être réalisé par Luis Campos et la direction. Tout d'abord, Lionel Messi devrait en toute vraisemblance vivre ses derniers mois au sein du PSG, car ce dernier ne semble plus faire partie du projet parisien. Pour Neymar, la donne est bien différente, car si le club de la capitale est déterminé à le vendre, il n'est pas certain que les prétendants se bousculent au portillon pour s'attacher les services de la star brésilienne.

En parallèle, plusieurs pistes sont actuellement étudiées pour renforcer l'effectif, et un attaquant est considérablement recherché par la direction parisienne. Depuis plusieurs semaines, un intérêt du PSG pour Randal Kolo Muani est évoqué, et l'Eintracht Francfort a fixé le prix de son attaquant pour le laisser partir l'été prochain.

PSG Mercato : 100 M€ pour Randal Kolo Muani, le Bayern reste à l'affût

Selon les dernières informations révélées par Sky Sports, l'Eintracht Francfort veut récupérer a minima une somme de 100 millions d'euros pour laisser filer son attaquant, Randal Kolo Muani. Le Bayern Munich suit toujours le dossier de l'attaquant français, encore plus depuis que Julian Nagelsmann n'est plus sur le banc bavarois.

Le PSG est donc prévenu, il faudra sortir le chéquier pour espérer faire signer Randal Kolo Muani l'été prochain, et avec la présence du Bayern Munich sur le dossier, cela complique les choses, car l'ancien joueur du FC Nantes n'a jamais caché son souhait de rester en Bundesliga.