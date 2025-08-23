Mercato PSG : Luis Enrique annonce l’arrivée d’une pépite

Le PSG s’intéresse de près à un jeune talent venu de Tunisie. Le tacticien du club, Luis Enrique confirme l’intérêt de l’ogre parisien.

Mercato PSG : Une pépite se rapproche du Paris SG

La direction du PSG négocie un deal en Tunisie. Les Parisiens auraient jeté leur dévolu sur Khalil Ayari, attaquant du Stade Tunisien. Depuis plusieurs semaines, son nom est évoqué au Paris SG. En Europe, les observateurs voient en lui un talent brut, un joueur au potentiel certain. Son profil plaît, et Luis Enrique, entraîneur du PSG, l’a confirmé.

Séduit par ce qu’il a aperçu, le technicien espagnol aurait soufflé à Luis Campos, conseiller sportif du club, de se pencher sérieusement sur ce dossier. Le PSG, conscient de l’opportunité, se montre prêt à investir. Un million d’euros, montant évoqué, pourrait suffire pour convaincre le Stade Tunisien de céder son attaquant encore sous contrat.

Interrogé vendredi soir, Luis Enrique a répondu avec prudence. « Je l’ai vu un match », a-t-il reconnu, tout en tempérant ses propos. Selon lui, il ne faut pas brûler les étapes. Il indique que les jeunes joueurs ont besoin d’espace, pas d’une pression médiatique trop forte. Le PSG avance, et Ayari pourrait être la prochaine surprise du mercato parisien.