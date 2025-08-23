Boulogne – ASSE : Stassin, une surprise signée Horneland !

Eirik Horneland a tranché pour Lucas Stassin. Alors que l’ASSE se déplace ce samedi pour affronter Boulogne, le Belge devrait retrouver une place de titulaire. Un pari audacieux du coach norvégien, pour celui qui revient d’un long moment de convalescence.

Boulogne – ASSE : Une défense de Saint-Etienne désormais bien huilée

Si l’attaque attire la lumière, l’arrière-garde stéphanoise se stabilise enfin. Gautier Larsonneur, impeccable contre Rodez, veut enchaîner un deuxième clean sheet consécutif. Devant lui, la même ligne devrait être reconduite : Ferreira, Nadé, Lamba et Annan. Une défense qui avait vacillé à Laval, mais qui semble avoir trouvé ses repères.

Horneland reste privé de Bernauer, encore en phase de reprise, mais garde confiance en son duo central. Nadé, notamment, a montré un visage rassurant le week-end dernier. La solidité défensive sera une des clés pour résister à l’énergie boulonnaise, surtout dans une enceinte qui sait se transformer en chaudron quand les Verts débarquent.

Stassin, l’arme surprise en attaque

La vraie nouveauté viendra de l’avant-centre. Après un retour timide contre Rodez, Lucas Stassin devrait cette fois être lancé d’entrée. Le Belge n’avait plus connu une titularisation depuis avril dernier. Un choix fort, presque un message : Horneland veut réveiller le buteur qui sommeille en lui.

Autour de lui, Boakye (déjà meilleur passeur de Ligue 2) et Davitashvili devraient assurer l’animation offensive. De quoi offrir au public un trio prometteur, capable de faire trembler les filets. Stassin, lui, a une occasion en or de marquer à nouveau les esprits… et pourquoi pas, de marquer tout court.