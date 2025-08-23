Mercato Stade Rennais : Un flop file vers la Suisse !

Les dirigeants du Stade Rennais scellent l’avenir d’un autre joueur. Un indésirable va prendre la direction de la Suisse pour se relancer.

Mercato Stade Rennais : Un indésirable en route vers la Suisse

Revenu à Rennes après un prêt à Brest, Ibrahim Salah n’aura pas le temps de s’installer. L’ailier marocain, 23 ans, file vers le FC Bâle. Arrivé en Bretagne en janvier 2023 contre 6,5 millions d’euros, l’ancien joueur de La Gantoise n’a pas convaincu. Ni au Stade Rennais, ni au Stade Brestois. Ses prestations sont restées fades, loin des attentes placées en lui. Habib Beye, malgré un effectif limité offensivement, a tranché : il fallait tourner la page.

Les discussions entamées depuis juin ont enfin débouché. Selon Sacha Tavolieri, un accord est scellé avec Bâle. Montant : 2 millions d’euros seulement. Une somme modeste, presque symbolique, si l’on compare à l’investissement initial. Rennes perd de l’argent, mais gagne en allégeant sa masse salariale.

Mais un problème se pose actuellement. Il s’agit du salaire du joueur. Trop lourd pour Bâle. Le club suisse veut un contrat de quatre ans, mais Salah devra sans doute baisser ses exigences. Pour lui, l’enjeu est d’accepter l’effort, relancer sa carrière, profiter d’un nouveau départ en Suisse.