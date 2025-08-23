Mercato PSG : Un indésirable choisit Athènes !

La direction du PSG va bientôt acter un autre départ. Un indésirable trouve preneur en Grèce.

Mercato PSG : Un flop se dirige vers la Grèce !

Les dirigeants du PSG vont boucler certains dossiers chauds dans les prochains jours. Tous les indésirables poussés vers la sortie cet été, n’ont pas encore trouvé un nouveau point de chute. La Grèce veut soulager le Paris SG. Renato Sanches va certainement poser ses valises à Athènes.

Le PSG a trouvé un accord de principe pour un prêt. Plusieurs clubs suivaient le joueur, mais l’ancien Golden Boy a tranché. Athènes l’attire davantage que la Turquie, où Trabzonspor espérait l’accueillir. Sanches a donc fermé la porte à cette option et donné sa priorité à la Grèce.

L’international portugais, 28 ans, a connu une trajectoire faite de promesses et de rebonds. Éblouissant à l’Euro 2016, il semblait prometteur aux sommets. Mais les blessures, les choix de carrière et les passages manqués dans de grands clubs ont freiné son ascension. La saison passée, il a tenté de se relancer à Benfica. Un retour aux sources, dans le club où il avait brillé.

Le prêt n’a pourtant pas suffi à retrouver l’éclat d’antan. Athènes pourrait lui offrir une relance. Le Panathinaïkos, engagé dans ses compétitions nationales et européennes, attend de Sanches qu’il apporte puissance, expérience et créativité.