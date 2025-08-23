Mercato OM : Un prodige portugais rend fou De Zerbi !

L’OM vit une semaine décisive. Le mercato estival touche à sa fin, et le club veut frapper fort. Les dirigeants phocéens visent une pépite au Portugal.

Mercato : L’OM fonce sur un jeune talent portugais

L’OM vit un début de saison compliqué. Le club doit gérer plusieurs dossiers sensibles, et celui d’Adrien Rabiot occupe le premier plan. L’international français, sanctionné après son attitude à Rennes, est prié de partir. Son départ ouvre un vide. Ce vide, il faudra le combler vite, surtout au milieu.

Lire aussi : Mercato OM : Grosse révélation sur le départ de Rongier

Roberto De Zerbi réclame des renforts fiables. Il veut des joueurs motivés, capables de s’intégrer immédiatement à son projet de jeu. Medhi Benatia, responsable du recrutement, explore plusieurs pistes. Et une mène au Portugal, du côté de Famalicão. Là-bas évolue Gustavo Sá. Âgé de 20 ans, déjà trois saisons en professionnel, ce milieu offensif séduit Marseille. Sa valeur est estimée à 16 millions d’euros. Une somme proche de ce que l’OM espère récupérer avec Rabiot. Le parallèle saute aux yeux : vendre l’un, acheter l’autre.

À voir

Mercato PSG : Un indésirable choisit Athènes !

Lire aussi : OM : Trahi, De Zerbi prend une décision ferme !

Sous contrat jusqu’en 2029, le meneur de jeu portugais reste une cible difficile mais prometteuse. Le club phocéen ne veut pas traîner. Et pour Gustavo Sá, rejoindre une équipe qui joue la Ligue des champions serait un pas énorme. La direction marseillaise vise encore quatre à six recrues avant la fin du mercato. De Zerbi veut secouer son collectif. Le temps presse, mais l’OM pourrait frapper un grand coup dans les prochains jours.