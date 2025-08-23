Mercato FC Nantes : Un super crack arrive à Nantes !

Le FC Nantes cherche un patron pour sa défense. Depuis le départ de Nicolas Pallois, le vide est grand. Un roc est sur le point de poser ses valises à la Beaujoire.

Mercato FC Nantes : Kita fonce sur un défenseur allemand

Le FC Nantes veut combler un vide. Depuis le départ de Nicolas Pallois, figure historique des Canaris, la défense centrale reste fragile. Huit saisons, une Coupe de France en 2022, puis un message d’adieu simple mais lourd de sens. Chapitre clos, inquiétude ouverte.

Le club s’est mis en quête d’un profil solide. Plusieurs pistes ont circulé, mais une cible est identifiée : Armel Bella-Kotchap. L’international allemand, deux sélections, vit une période compliquée dans son club actuel. Peu de temps de jeu à Southampton, confiance érodée, avenir bloqué. Nantes veut lui offrir une relance, et se donner de la stabilité.

L’affaire paraît avancée. Selon Fabrizio Romano, toujours bien informé, le FC Nantes aurait finalisé l’opération ce vendredi. Le joueur rejoindrait la Beaujoire sous la forme d’un prêt, avec une indemnité estimée à deux millions d’euros. Une somme raisonnable, presque un pari mesuré.

Pour Bella-Kotchap, ce transfert ressemble à une seconde chance. Pour Nantes, il s’agit d’un renfort capable d’apporter puissance et expérience malgré son jeune âge. La défense nantaise, orpheline depuis le départ de Pallois, espère ainsi retrouver un socle solide. Une bonne nouvelle pour Luis Castro, le technicien du club.