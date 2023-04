Publié par Gary SLM le 12 avril 2023 à 09:56

L'ancien directeur sportif de l'OGC Nice, Julien Fournier, accuse l'entraîneur du PSG, Christophe Galtier, de racisme et de discrimination. Il a envoyé un mail à la direction d'Ineos à cet effet.

Avant de rejoindre le PSG, Christophe Galtier était entraîneur de l’OGC Nice. L’ancien entraîneur de l’ASSE et du LOSC aurait laissé une trace indélébile dans l’esprit de son ancien collaborateur Julien Fournier, ex-directeur sportif de l'OGC Nice. Et cette trace n’est pas reluisante puisqu’il est question d'un raisonnement raciste et discriminatoire de Christophe Galtier.

PSG : les faits qui poursuivent Galtier depuis Nice

Dans un courrier adressé par Julien Fournier à la direction d'Ineos, propriétaire de l’OGC Nice où Galtier était aux affaires, il est fait cas d’un acte gravissime de racisme de l’actuel entraîneur du Paris Saint-Germain. Fournier a écrit que Galtier avait affirmé que le Gym "ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l'équipe".

Le mail, qui a été consulté et authentifié par l'émission de radio l'After Foot de RMC, a été révélé plusieurs mois après la sortie de Fournier sur RMC, où il avait évoqué une discorde grave avec Galtier sans donner plus de détails. Les accusations de Fournier ont été relayées par le journaliste sportif Romain Molina et ont suscité une grande réaction de la part des supporters du football.

Le même Christophe Galtier est aujourd’hui entraîneur du PSG, un club appartenant à des Qataris, des musulmans. Au sein de l’équipe du PSG, club qu’il entraîne en ce moment, plusieurs joueurs d’origine diverses cohabitent. Comment un entraîneur avec des idées aussi tordues parvient-il à vivre à la tête d’un groupe aussi cosmopolite que celui du PSG ?

Le fils de Galtier le condamne devant témoin

Dans le courrier adressé par Julien Fournier à la direction d'Ineos, il marque que « Christophe Galtier est arrivé alors qu’il échangeait avec son fils et agent de joueurs. « Christophe Galtier est alors arrivé dans mon bureau et a salué son fils qui m’a dit 'vous pouvez vérifier avec mon père ce que je vous ai dit ».

Le fils/agent de Christophe Galtier, selon le contenu du courrier, « avait rapporté les critiques de son père à Fournier, ndlr). Une fois son agent/fils parti, j’ai fait état à Christophe de la discussion que je venais d’avoir et lui ai demandé si tout cela était vrai. »

Julien Fournier dit alors dans la lettre qui circule "Il m’a alors répondu que oui et que je devais tenir compte de la réalité 'de la ville' et qu’en effet on ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l’équipe." Choqué par ce propos antisportif, raciste et discriminatoire de l’actuel coach du Paris Saint-Germain, l’ex-directeur sportif de l’OGC Nice a porté l’affaire auprès de sa hiérarchie.

Frappé par ce discours qui n’a « aucun argument sportif mais bien uniquement des arguments religieux ou de couleur de peau », l’ex-dirigeant niçois a commencé à prendre ses distances avec Christophe Galtier.

C'est sans doute à cause de ces idées dans un coin de la tête que Christophe Galtier a du mal à tirer profit de l'immense effectif du PSG pour arracher de bons résultats.