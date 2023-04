Publié par Enzo Vidy le 12 avril 2023 à 14:26

Alors que l'affaire Galtier s'intensifie depuis mardi soir, le PSG a pris une grosse décision sur ce dossier. Le club ouvre une enquête.

Déjà dans la tourmente sur le plan sportif compte tenu des derniers résultats du PSG, Christophe Galtier fait désormais l'object de terribles accusations depuis mardi soir. Dans une vidéo publié sur YouTube, Romain Molina a mis en lumière les accusations de racisme faites par Julien Fournier, ancien directeur sportif de l'OGC Nice, à l'encontre de Christophe Galtier.

D'après le contenu du courrier de Julien Fournier, révélé par Romain Molina, l'actuel entraîneur du PSG aurait tenu des propos absolument scandaleux à propos de son effectif lorsqu'il était coach du Gym. "Une fois son fils parti, j’ai fait état à Christophe de la discussion que je venais d’avoir et lui ai demandé si tout cela était vrai. Il m’a alors répondu que oui et que je devais tenir compte de la réalité 'de la ville' et qu’en effet on ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l’équipe."

Depuis ces révélations, l'affaire Galtier fait grand bruit, et agite le monde du football ces dernières heures. Face à la gravité des faits qui sont reprochés à Christophe Galtier, le PSG a pris une importante décision.

PSG : Le Paris SG ouvre une enquête en interne

D'après les dernières informations communiquées par RMC Sport, le PSG a pris la décision d'ouvrir son enquête afin d'établir la vérité dans l'affaire Galtier. La source indique que c'est l'entourage de Nasser Al-Khelaïfi qui a pris cette décision, tout en souhaitant prendre le temps de bien analyser la situation, et de ne pas tirer des conclusions trop hâtives.

Enfin, RMC Sport ajoute qu'au moment des premiers contacts entre le président du PSG et Christophe Galtier, Nasser Al-Khelaïfi n'avait absolument pas connaissance de cette histoire, et l'entourage du patron de QSI affirme même que dans le cas contraire, l'entraîneur parisien n'aurait jamais signé au PSG l'été dernier.