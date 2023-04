Publié par Timothée Jean le 12 avril 2023 à 17:56

Absent des plans d’Igor Tudor cette saison, Dimitri Payet traverse une période délicate à l’ OM. L’idée de l’envoyer en réserve est même évoquée.

Très utilisé la saison dernière à l'Olympique de Marseille sous les ordres de Jorge Sampaoli, le milieu offensif Dimitri Payet avait affiché un excellent niveau de jeu. Au point où bon nombre de supporters phocéens le voyaient poursuivre sur cette belle lancée. Mais le capitaine de l’ OM a connu une véritable dégringolade suite au changement d’entraîneur.

Depuis la prise de fonction d’Igor Tudor à l’ OM, Dimitri Payet a été relégué sur le banc de touche et doit à présent se contenter d’un faible temps de jeu. Le nouvel entraîneur phocéen préfère miser sur d’autres profils pour animer son secteur offensif. Il a un plan de jeu bien défini et l’international tricolore n’en fait pas partie. Le Réunionnais se doit de rester un peu en retrait.

Face à ce traitement particulier, Dimitri Payet ne fait pas de vagues. Il fait plutôt preuve de professionnalisme et d'exemplarité dans le vestiaire de l' OM. Conscient qu’il lui sera très difficile de retrouver du temps de jeu en cette fin de saison sous les ordres d’Igor Tudor, l’ancien joueur de l’ASSE aurait tout de même fait une demande assez intrigante.

OM : Dimitri Payet demande à jouer en équipe réserve

Dans une interview accordée au Football Club de Marseille, Jean-Charles De Bono révèle en effet que Dimitri Payet aurait demandé à jouer en équipe réserve dans le but de gagner plus de temps de jeu. Une requête vite déclinée par le club. « Il a demandé à jouer en réserve la semaine passée, malheureusement il n’a pas pu jouer; mais il faut noter cet état d’esprit, de dire : "je veux jouer avec la réserve, pour gagner du temps de jeu, pour être dans le rythme si on fait appel à moi" », a-t-il confié.

Lié à l’ OM jusqu'en juin 2024, Dimitri Payet affichait pourtant il y a quelques semaines sa volonté de retrouver sa place de titulaire indiscutable au sein de l’équipe première. Toutefois, au fil des semaines, le capitaine marseillais se fait à l'idée, son entraîneur n’est pas encore disposé à lui redonner sa chance dans ce sprint final. De quoi le pousser vers la sortie ? Pour l’heure, le joueur de 36 ans s’accroche à son contrat avec l’ OM et n’a pas l’intention de partir.