Évoluant désormais à Vasco de Gama, Dimitri Payet est revenu sur son départ de l’OM et a adressé quelques messages aux supporters phocéens.

Mercato OM : Dimitri Payet très reconnaissant envers le public marseillais

Plus de trois mois après avoir quitté l’Olympique de Marseille à l’issue d’une fin de saison éprouvante, Dimitri Payet s’est livré sur ses relations complexes avec le public marseillais. Durant ses nombreuses années passées à l’OM, le milieu offensif de 36 ans a en effet été encensé, mais aussi chahuté par une partie des fans phocéens.

Aujourd’hui joueur de Vasco de Gama, le Réunionnais a reconnu dans une longue interview accordée à La Provence avoir ressenti de l’affection chez les supporters de l’OM, mais aussi une forme de haine qui l’a motivé à se surpasser sur le terrain. Raison pour laquelle il reste très reconnaissant avec le public phocéen. « Merci pour tout l'amour, merci aussi pour toute la haine que vous m'avez donnée, cela m'a permis, parfois, de me réveiller », a-t-il indiqué.

Dimitri Payet fait son mea culpa et explique que les réactions passionnées des fans de l’OM ont été une source de motivation pour lui, même dans les moments difficiles. Il exprime sa reconnaissance et sa gratitude envers le public marseillais pour avoir contribué à sa croissance personnelle et professionnelle.

Dimitri Payet impatient de retrouver le public du Vélodrome

Même s’il retrouve progressivement des couleurs au Vasco de Gama après une saison difficile sous les ordres d’Igor Tudor, Dimitri Payet garde des souvenirs impérissables de son passage à l’OM et a salué le soutien constant des supporters marseillais derrière leur équipe. Malgré les changements d'entraîneurs, de joueurs et de présidents ces dernières années, les fans phocéens sont toujours à fond derrière leur équipe.

Ayant pris conscience de la magie du Vélodrome, même depuis le banc la saison dernière, Dimitri Payet a exprimé son impatience de retrouver ce « stade de malade ». Cette déclaration reflète une nostalgie empreinte de reconnaissance envers l'impact significatif que le public marseillais a eu sur sa carrière et sa vie. Pour le moment, le milieu de terrain expérimenté va poursuivre sa carrière au Brésil avant de revenir à Marseille.

En effet, lors de la prolongation de son contrat avec l’OM en 2020, l’ancien Stéphanois s’était assuré une reconversion au club, avec la possibilité d’occuper un poste de dirigeant au sein du centre de formation de l’OM. Il a confirmé cette clause, en indiquant que « ma reconversion au club est programmée […], mais pas forcément en 2025 ». Les retrouvailles entre Dimitri Payet et le public marseillais sont donc déjà prévues.