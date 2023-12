Parti à Vasco de Gama depuis août dernier, Dimitri Payet est revenu sur son choix qui a été influencé par André-Pierre Gignac.

Mercato OM : Quand Dimitri Payet s'inspire d'André-Pierre Gignac

Après six ans passés à l'Olympique de Marseille, de retour de West Ham en 2017, Dimitri Payet a été libéré. Ceci après la rupture de son contrat avec le club phocéen. Avec plusieurs options sur la table pour la suite de sa carrière, le milieu de terrain a fait un choix plutôt surprenant. Loin de préférer une destination exotique comme l'Arabie Saoudite, le natif de Saint-Pierre, en France, a pris la direction du Brésil. Payet s'est engagé au profit de Vasco de Gama jusqu'en 2025. Un transfert qui n'est pas fait au hasard puisqu'il a su bien s'inspirer d'un modèle du football français et de l'Olympique de Marseille, qui évolue depuis plusieurs années au Mexique.

En allant se mettre à son aise au pays du roi Pelé, Dimitri Payet a bien eu l'inspiration de faire comme André-Pierre Gignac. L'ancien capitaine de l'Olympique de Marseille a expliqué qu'il a été marqué par la passion des supporters au Mexique, en suivant les matchs de APG. « Le choix de Dédé avait surpris tout le monde, il fallait le respecter, et au final ce qu'il a fait est exceptionnel », a-t-il fait remarquer. Et depuis qu'il défend les couleurs de Vasco de Gama, Dimitri semble prendre du plaisir à jouer au football. Il compte 16 matchs disputés pour deux buts et une passe décisive.

Ces anciens marseillais qui ont conseillé Dimitri Payet

S'il a bien pu s'inspirer du parcours et de l'histoire d'André-Pierre Gignac, Dimitri Payet n'a pas pris la direction du Brésil sur un coup de tête. Aujourd'hui âgé de 36 ans, il a dû solliciter les conseils d'autres anciens marseillais qui maîtrisent mieux le football brésilien. Avant de signer à Vasco de Gama; il révèle avoir échangé entre autres avec Gerson et Jorge Sampaoli. « La plupart d'entre eux m'ont dit du bien du Brésil et de Vasco », a confié Payet dans une interview à La Province.