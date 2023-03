Publié par Timothée Jean le 28 mars 2023 à 12:11

Alors qu’il a perdu sa place de titulaire à l’ OM cette saison, Dimitri Payet a pris une décision radicale pour la suite de sa carrière.

Dimitri Payet traverse une saison particulière. À 35 ans, le capitaine de l'Olympique de Marseille découvre un nouveau statut, celui de remplaçant de luxe. Très utilisé la saison dernière sous les ordres de Jorge Sampaoli, le milieu offensif est relégué sur le banc de touche depuis la prise de fonction d’Igor Tudor.

Et l’arrivée de nouveaux renforts à son poste, dont Ruslan Malinovskyi et Azzedine Ounahi, n’a pas joué en sa faveur. Dimitri Payet joue à présent très peu sous le maillot de l’ OM. Depuis l’entame de la saison, il n’a été titularisé qu’à huit reprises et doit se contenter que de quelques apparitions en fin de rencontres.

Ce traitement suscite alors diverses spéculations sur son avenir, d’autant plus que la direction de l’OM serait déjà en quête d’un nouveau milieu offensif cet été. Ce renfort tant espéré pourrait donc le remplacer en cas de départ. La question qui se pose alors est de savoir si Dimitri Payet acceptera de quitter l’Olympique de Marseille à l’issue de la saison en cours. Pas si sûr.

OM Mercato : Dimitri Payet ne songe pas à un départ

Malgré sa situation difficile, le capitaine de l’ OM fait toujours preuve d’un grand professionnalisme dans le vestiaire. Il accepte ce statut de remplaçant, même si cette décision prise par l'entraîneur croate le pousse un peu plus vers la porte de la sortie. La Provence assure en effet que Dimitri Payet n’a aucune intention de quitter l’ OM avant la fin de son contrat expirant en juin 2024.

Même s’il a peu de chance de retrouver plus de temps de jeu à l’Olympique de Marseille, le Réunionnais maintient sa position initiale, tout en clamant son amour pour le club phocéen. Il se réfugie dans son amour pour l' OM et aura sans doute l’occasion de prolonger le plaisir en cas de qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Pour cela, les Phocéens devront impérativement enchaîner des succès lors des prochaines journées afin de conserver leur deuxième place de Ligue 1.