Publié par ALEXIS le 13 avril 2023 à 00:45

Après un début de saison ratée, l’ ASSE a redressé la barre grâce à un mercato hivernal réussi. Batlles fait des précisions sur son rôle dans le recrutement.

Nommé entraineur de l’ ASSE en juin 2022 après la relégation du club en Ligue 2, Laurent Batlles a géré le mercato estival. Il a été aussi au centre du recrutement de l’AS Saint-Étienne pendant le marché des transferts d’hiver.

Dans une longue interview relayée par Evect, il détaille son implication dans le choix des joueurs. « Je travaille avec Loïc Perrin (coordinateur sportif) particulièrement. Bien sûr, il y a la cellule de recrutement qui est de temps en temps ici et ailleurs sur l’observation d’autres matchs, mais nous avons des réunions en visio et au club », a-t-il précisé.

ASSE Mercato : Batlles, « on a des discussions pour faire la meilleure équipe »

L’entraineur de l’ ASSE a indiqué ensuite qu’il valide les postes à renforcer et les profils de joueurs dont il a besoin. « Il y a des profils de joueurs que j’aimerais avoir qu’on peut faire parfois et d'autres fois qu'on ne peut pas faire, en fonction de l’aspect financier ou contractuel du joueur et de ses envies. On a des discussions pour essayer de faire la meilleure équipe possible. Au départ c'est bien sûr en fonction de mon profil de jeu... mais aussi les profils que j'estime importants pour apporter le maximum de performance », a-t-il expliqué.

ASSE : Batlles explique le rattrapage opéré au Mercato d'hiver

Pour rappel, l’ ASSE a recomposé son équipe à la suite de la descente en deuxième division. Plusieurs joueurs ont été recrutés en été, dont Anthony Briançon, Jimmy Giraudon, Léo Pétrot, Benjamin Bouchouari, Ibrahima Wadji ou encore le gardien de but Matthieu Dreyer. Mais ils avaient fait un début de saison catastrophique (20e fin décembre 2022), obligeant la direction stéphanoise à rectifier le tir à l’hiver.

« Lors du mercato estival, il y avait encore beaucoup de joueurs qui étaient là, il a fallu attendre pour savoir qui partait. Ça a été un peu compliqué à mettre en place. On a essayé de travailler le plus sereinement possible, après il est vrai qu’il y avait des choses à améliorer et c’est pour ça qu'elles se sont améliorées pour le mercato hivernal », a clarifié Laurent Batlles.