Publié par Leonard le 13 avril 2023 à 19:56

La Ballon d'Or 2018, Ada Hegerberg, qui évolue à l'OL serait une option étudiée par le FC Barcelone pour renforcer son effectif l'année prochaine.

Arrivée en 2014 au sein de la formation Lyonnaise, l’attaquante norvégienne, Ada Hegerberg, aurait des envies de départ, notamment après la piètre performance des championnes en titre de la Ligue des Champions, éliminées en quart de finale par Chelsea. Selon le quotidien espagnol Marca, des contacts aurait déjà été noués entre la joueuse et le Barça en vue d'un transfert dès cet été. Si le transfert venait à se réaliser, il serait sans doute l'une des plus grosses transactions du football féminin tant le statut et le contrat d'Ada Hegerberg est élevé.

FC Barcelone : L’ambition de dominer l’Europe

En ayant l’ambition de devenir le plus gros club de football féminin, l’arrivée de la star norvégienne viendrait étoffer un effectif déjà bien rempli et mené par la Ballon d'Or 2022, Alexia Putellas. L'équipe féminine du FC Barcelone qui domine outrageusement son championnat (24 matches pour autant de victoires) tentera de remporter cette saison sa seconde Ligue des Champions après l'avoir remporté en 2021 contre Chelsea.

Le FC Barcelone se verra par ailleurs affronter de nouveau Chelsea lors des demi-finales de cette édition. Après avoir étrillé les joueuses de l'AS Roma en quart de finale (6-1 score cumulé), les Blaugranas tenteront de retrouver pour la troisième saison consécutive la finale. Alors que le FC Barcelone se retrouve dans des affaires extrasportives d'une grande ampleur et dans des problèmes économiques majeurs, l’ambition de la branche féminine du club catalan pourrait être ralentie dans son ascension.

Pour autant, l’engouement pour l'équipe féminine du FC Barcelone ne cesse de s'accentuer en Espagne, en battant le record d’affluence pour une rencontre de football féminin contre le rival madrilène le 30 mars 2022 au Camp Nou avec 91 553 supporteurs présents, la popularité du football féminin auprès des supporteurs s’intensifie.