Publié par Enzo Vidy le 23 mars 2023 à 15:25

Alors que le FC Barcelone semblait promis à une belle fin de saison, l'UEFA a ouvert une enquête pour corruption, et menace de sanctionner le Barça.

Victorieux du Real Madrid dimanche dernier au Camp Nou, le FC Barcelone a pris une option quasi définitive sur son rival pour le titre. Avec 12 points d'avance au classement, seul un accident gravissime pourrait empêcher le Barça de s'offrir un 27e sacre en Liga.

Une issue positive qui se profile, et qui devrait consoler les supporters du FC Barcelone, encore marqués du fiasco européen de leur équipe cette saison. Mais ces derniers jours, le Barça est visé par des accusations gravissimes concernant l'arbitrage. Le club catalan est accusé par la justice espagnole d'avoir versé des millions d'euros à un ancien arbitre et membre du comité des arbitres.

Et mercredi, la polémique a pris une plus grosse ampleur après que la justice espagnole ait mis la main sur un rapport remis au FC Barcelone, et venant de José Maria Enriquez Negreira, ancien numéro 2 de l'arbitrage en Espagne. Dans ce fameux rapport, il serait indiqué que l'arbitre de la remontada entre le FC Barcelone et le PSG (6-1), Deniz Aytekin aurait bel et bien avantagé les Blaugranas sur deux décisions arbitrales.

Face à ces nouvelles charges contre le FC Barcelone, l'UEFA a pris la décision, ce jeudi, d'ouvrir une enquête qui pourrait avoir des conséquences terribles pour le Barça.

FC Barcelone : Vers une exclusion de toutes compétitions européennes ?

Avec cette enquête ouverte par l'UEFA, le FC Barcelone risque gros. Marca annonce que la commission d'éthique et de discipline de l'instance européenne possède assez d'éléments pour mener son investigation.

Selon le média espagnol, AS, le club blaugrana pourrait se retrouver interdit de disputer une quelconque compétition européenne l'an prochain, voir même les années suivantes. Reste à savoir ce qui sera décidé dans les prochains jours. Quoi qu'il en soit, cette affaire secoue de plus en plus le Barça, qui se serait certainement bien passé de cette histoire.