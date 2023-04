Publié par ALEXIS le 14 avril 2023 à 04:30

Les mesures concernant le déplacement des supporters de l’ ASSE à Grenoble, lundi, sont tombées. Un arrêté de la préfecture de l’Isère encadre le déplacement des fans stéphanois.

Les supporters de l’ ASSE seront au nombre indiqué en début de semaine, soit un millier, dans le pacage visiteurs du stade des Alpes, le lundi 17 avril (20h45). Leur nombre n’a pas été réduit par les autorités de l’Isère. Par contre, des mesures de sécurité ont été prises pour encadrer le déplacement du peuple vert.

Comme c’était prévisible, les fans de l'AS Saint-Étienne sont interdits d'accès au centre-ville et dans des endroits bien précis de la ville de Grenoble, avant, pendant et après le match. Ainsi, les supporters stéphanois ou toute personne se comportant comme tels ne pourront pas se rendre Boulevard Jean Pain, Avenue de Valmy, Boulevard Clémenceau, Avenue Jean Perrot et Place Paul Mistral.

ASSE : Les supporters de Saint-Étienne escortés jusqu'au stade des Alpes

Quant aux membres des Magic Fans, Green Angels, Union des Supporters Stéphanois, Indépendantistes stéphanois ou des Associés supporters, ils devront respecter « l’obligation de déplacement collectif en bus organisé par le club ou par une association de supporters de l' ASSE reconnue », selon la précision du préfet.

Pour l’escorte policière jusqu'au stade, un point de rendez-vous est fixé à 18h30, lundi, sur l'autoroute A48 au niveau de la barrière de péage de Voreppe dans le sens Lyon-Grenoble.

Par ailleurs, Gautier Larsonneur a félicité le peuple vert pour son remarquable soutien samedi dernier à Paris. En espérant encore une grande mobilisation à Grenoble, le gardien de but de l’ ASSE a déclaré aux supporters, sur son compte Instagram : « Je tiens à vous remercier pour votre soutien inconditionnel, la ferveur que vous avez réussi à mettre lors du match face à Paris, j’espère qu’on va vivre une belle fin de saison tous ensemble. »