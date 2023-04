Publié par Thomas G. le 14 avril 2023 à 13:10

Éloigné des terrains depuis plusieurs semaines, un cadre de l'effectif du PSG sera de nouveau forfait pour la réception du RC Lens.

Demain soir, le PSG reçoit le RC Lens pour le choc de la 31e journée de Ligue 1. Ce match pourrait s’avérer décisif dans la course au titre. En cas de victoire, le Paris Saint-Germain prendrait 9 longueurs d’avance sur les Sang et Or. Dans le même temps, ce match sera également important pour l’avenir de Christophe Galtier qui pourrait être remercié en cas de contre-performance ce samedi.

À la veille de cette rencontre tant attendue entre deux prétendants au titre, le club de la capitale a acté le forfait d’un cadre. Le PSG sera de nouveau privé de l’international italien Marco Verratti. Le milieu de 30 ans va poursuivre son protocole de reprise avoir été touché aux ischio-jambiers. Le numéro 6 du PSG est absent depuis la défaite face à l’OL, le 2 avril dernier.

Malgré des prestations en dents de scie cette saison, Marco Verratti reste un élément indispensable du Paris Saint-Germain. Son absence pourrait s’avérer préjudiciable, d’autant plus face à l’un des meilleurs milieux de Ligue 1, Seko Fofana. Le forfait de Marco Verratti pourrait permettre au jeune espoir français Warren Zaïre-Emery de retrouver une place de titulaire. Le milieu du PSG n’a plus été titularisé depuis le 11 mars lors du déplacement à Brest.

PSG : Kylian Mbappé sera bien présent pour le choc

Marco Verratti sera donc absent pour la réception du RC Lens ce samedi, néanmoins, le PSG pourra compter sur Kylian Mbappé. Touché à la hanche cette semaine, l’international français devrait être dans le groupe qui affrontera les Sang et Or. Dans le même temps, le Paris Saint-Germain aura à cœur de prendre sa revanche face au RC Lens après la défaite 3-1 lors du match aller. Ce choc au sommet pourrait également permettre à Kylian Mbappé de retrouver le chemin des filets, lui qui n’a plus marqué depuis 3 matchs.