Publié par Thomas G. le 14 avril 2023 à 11:40

À la veille du choc entre le PSG et le RC Lens, Seko Fofana s'est exprimé sur un éventuel transfert au sein du club de la capitale.

Pisté par le PSG la saison dernière, le milieu ivoirien, Seko Fofana, avait finalement prolongé son contrat au RC Lens. Un an plus tard, le capitaine lensois pourrait de nouveau être dans le viseur du Paris Saint-Germain. Le meneur de jeu de 27 ans est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1 cette saison et ses performances pourraient réveiller l’intérêt du PSG.

En parallèle, Seko Fofana s’est exprimé sur un éventuel transfert au Paris Saint-Germain lors d'un entretien accordé au journal Le Parisien. L’international ivoirien n’écarte pas la possibilité de signer au Paris SG dans le futur. « J’ai ma famille là-bas, j’y ai des amis. Je retourne beaucoup à Paris quand j’ai du temps libre. C’est une ville que j’apprécie énormément. J’estime que Paris est la plus belle ville du monde. […] Qui ne serait pas flatté de jouer dans l’un des meilleurs clubs d’Europe? C’est sûr que ça m’a déjà traversé l’esprit. Ces questions, je les aborderai tranquillement avec mon agent et le club. »

Auteur de 6 buts et 5 passes décisives cette saison, Seko Fofana pourrait être l'une des cibles du PSG cet été. Le capitaine du RC Lens est un joueur offensif qui peut destabiliser les défenses adverses grâce à sa qualité technnique et sa vision de jeu. De plus, les Parisiens sont à la recherche de milieux de terrains capables de marquer et d’apporter du danger.

PSG Mercato : Vendre avant de recruter Seko Fofana ?

En cas d'approche du Paris Saint-Germain pour Seko Fofana, le RC Lens pourrait de nouveau réclamer 40 millions d’euros. Toutefois, le club de la capitale souhaiterait vendre plusieurs milieux de terrains avant de renforcer ce secteur.

Dans cette optique, Fabian Ruiz, Carlos Soler et Renato Sanches pourraient être sacrifiés. Les deux internationaux espagnols n’ont pas convaincu les dirigeants du PSG, tandis que les nombreuses blessures du milieu portugais remettent en cause son avenir. Luis Campos pourrait ainsi réactiver la piste menant à Seko Fofana en cas de départ d’un milieu cet été.