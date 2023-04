Publié par JEAN-LUC D le 18 avril 2023 à 11:12

À la recherche d’un numéro 9 de classe mondiale pour accompagner Kylian Mbappé la saison prochaine, Luis Campos se rapproche d’un gros coup pour le PSG.

Pour conserver Kylian Mbappé la saison prochaine et l’empêcher de prendre la direction du Real Madrid, le Paris Saint-Germain sait qu’il devra se montrer très ambitieux lors du prochain mercato estival. Alors que la star française de 24 ans a publiquement réclamé le renfort d’un joueur capable d’évoluer en pivot pour lui permettre plus de liberté sur le terrain, Luis Campos multiplie les pistes afin de mettre la main sur l’oiseau rare.

Si les noms de Marcus Rashford (Manchester United), Harry Kane (Tottenham), Gonçalo Ramos (Benfica), Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach) et Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort) sont régulièrement évoqués, la priorité du PSG à ce poste se nomme Victor Osimhen.

Auteur de 25 buts et 5 passes décisives en 30 matches toutes compétitions, l’attaquant de 24 ans brille sous les couleurs de Naples. Véritable renard des surfaces, l’ancien avant-centre de LOSC fait partie des joueurs les plus demandés sur le marché des attaquants. À la base de son arrivée à Lille en 2019 en provenance de Charleroi, Luis Campos voudrait le convaincre de revenir en Ligue 1 pour former un tandem avec Kylian Mbappé au PSG. Et malgré la concurrence, le conseiller football du club de la capitale française pourrait bien parvenir à ses fins dans ce dossier.

PSG Mercato : Victor Osimhen hors de portée du Bayern Munich ?

Outre le PSG, le Bayern Munich est présenté par plusieurs sources concordantes comme l’un des candidats les plus sérieux dans la course pour la signature de Victor Osimhen. Toutefois, Fabrizio Romano révèle que le club allemand ne serait pas encore totalement investi dans ce dossier jugé beaucoup trop complexe.

« Le Bayern ne fait qu'explorer le marché des attaquants, il n'est pas encore temps d'entamer des négociations concrètes [...] Ils ne savent même pas combien d'argent est nécessaire pour Osimhen, car il n'y a pas encore de prix clair de la part de Naples, il est donc trop tôt pour le moment », a expliqué le journaliste italien dans sa chronique pour CaughtOffside. Un signe positif pour Luis Campos et le PSG.