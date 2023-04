Publié par ALEXIS le 18 avril 2023 à 23:42

L’ ASSE reçoit le FC Metz, samedi, et aura besoin du soutien de ses supporters à Geoffroy-Guichard. Le record d’affluence de la saison est même visé.

L’ ASSE joue un gros match contre Le FC Metz, ce samedi (à 15h), lors de la 31e journée de Ligue 2. Les Messins sont 3es au classement derrière Bordeaux et le Havre AC que l’AS Saint-Etienne a déjà croisé. Les Verts s’étaient neutralisés avec les Girondins (1-1) et avec le leader le HAC (2-2).

ASSE-FC Metz : Duel de buteur entre Krasso et Mikautadze

Avant la confrontation, l’ ASSE est dans une dynamique positive, soit 10 matchs consécutifs sans défaites (3 nuls, 7 victoires). Dans le classement des matchs retour, les Stéphanois sont deuxièmes derrière les Messins. Si l’AS Saint-Etienne joue le maintien, c’est tout le contraire du FC Metz qui vise l’une des deux premières places qualificatives pour la Ligue 1.

Dans ce même match entre deux équipes reléguées la saison dernière, un duel oppose Georges Mikautadze des Grenats à Jean-Philippe Krasso des Verts. Le premier est l’actuel meilleur buteur de la Ligue 2 avec 17 buts et le deuxième est le dauphin, avec 16 buts au compteur.

ASSE : Plus de 25 000 spectateurs attendus à Geoffroy-Guichard contre Metz

Pour poursuivre sa série d'invincibilité, l’ ASSE peut compter sur le soutien de son public dans le Chaudron. Plus de 23 000 billets sont déjà écoulés pour la réception du club mosellan, selon les informations d’Evect.

« Du côté de Saint-Etienne, on s'attend donc à dépasser la barre symbolique des 25 000 spectateurs et à battre, pour la troisième fois de suite, le record d'affluence de la saison au stade Geoffroy-Guichard », a appris le média spécialisé.

Pour rappel, le record actuel des Stéphanois est de 24284 spectateurs, face aux Chamois Niortais (2-0), le 1er avril.